中國電信、華為助力機械導盲犬 能夠準確識別行人、即時規劃路徑

記者林宸誼／即時報導
中國電信攜手華為與鼎橋，在上海成功試點了基於網路內生智慧與 5G 大上行的機械導盲犬解決方案，為視障人士打造全新的智慧出行模式。（IT之家）
中國電信攜手華為與鼎橋，在上海成功試點了基於網路內生智慧與 5G 大上行的機械導盲犬解決方案，為視障人士打造全新的智慧出行模式。（IT之家）

中國電信攜手華為與鼎橋，在上海成功試點了基於網路內生智慧與 5G 大上行的機械導盲犬解決方案，為視障人士打造全新的智慧出行模式。

所謂大上行，上行是指手機或終端產品向基地台發送數據，大上行就是更高的上行連線速率的意思。5G大上行就是以5G的速率達到高速上傳數據的效果。 

IT之家報導，依託中國電信雲網融合能力，結合邊緣雲與高性能機器人技術，該試點有效驗證了方案在輔助視障人群出行方面的可行性與實用性，為後續規模化推廣奠定基礎。

據統計，全球中度以上視障群體高達 3.38 億，而服役導盲犬數量不足 1.9 萬隻，遠不能滿足實際需求。傳統導盲犬不僅訓練週期長達數年，成本也高達數萬美元，供需嚴重失衡，限制了視障人士的出行自由與社會融入。

中國電信在此次試點中，運用自主研發的網路智慧內生技術與邊緣雲網編排技術，實現對 5G 接入網路及邊緣算力的統一調度。以搭載雷射雷達、高清攝像頭與 RTK 等高精度感測器的鼎橋智慧四足機器人為終端設備，中國電信攜手華為打造的 5G 大上行網路實現了隨時隨地 20Mbps 的上行速率，保障了大規模即時資料傳輸與計算任務的高效卸載。

在此基礎上，方案透過端邊網協同架構，將部分計算任務卸載至邊緣雲，顯著減輕終端算力負擔，有助於延長機械導盲犬續航時間，為未來具身智慧終端機的規模化部署提供了可能。

在上海的開放道路、公園及社區等多場景測試中，機械導盲犬能夠準確識別行人、樓梯、坡道及快速移動的自行車等障礙，依託邊緣算力即時規劃路徑，並透過語音交互全程引導使用者。參與測試的視障人士回應，該設備顯著擴展了他們的活動範圍。

