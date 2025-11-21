我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

台灣全年外銷估衝上7000億 232條款埋隱憂

記者陳儷方／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台灣經濟部20日公布10月外銷訂單金額為693.7億美元，創歷年同期新高、歷年單月次高，較去年同期成長25.1%，年增率「連九紅」，主要受惠於資訊通訊產品及電子產品的貢獻，在AI光芒照耀下，經濟部預測全年外銷訂單將衝上7000億美元大關，年增率可望衝兩成。

不過，台灣外銷訂單最大的壓力不是美國對等關稅，而是美國232條款的調查結果，台灣經濟部統計處長黃偉傑說，在對等關稅確定之後，「對我們目前（接單）強項衝擊最大的是232條款」，但232條款的調查結果及關稅一直沒有公布，因此目前的接單情形較原先預測為佳。

黃偉傑表示，AI、高效能運算與雲端資料服務等新興科技商機加速的擴張，帶動台灣半導體先進製程及伺服器供應鏈需求暢旺，支撐外銷訂單接單動能穩健成長。

外銷訂單主力項目資訊通訊產品10月接單金額225.7億美元，為歷年同月新高，年成長28.4%；電子產品接單金額284.1億美元，創歷年單月新高，年增率高達35.9%。預估11月外銷訂單金額667至687億美元，年增率27.6%至31.4。

美國對等關稅4月公布後、7月上路前有三個月的豁免期限，廠商強力拉貨，出現夏天已備完冬季貨品需求的罕見情形，台灣外銷訂單也高速成長，時近年底，仍有廠商回應需求還在。

累計前10月接單金額為5937.4億美元，創歷年同期新高，黃偉傑表示，目前全年外銷訂單歷史紀錄是110年的6741.3億美元，因此只要11、12月兩個合計訂單金額804億美元，今年全年外銷訂單金額即可刷新歷史紀錄。

不僅如此，台灣經濟部看好全年接單金額有機會突破7000億美元大關，且因11、12月合計訂單數只要有1138億美元，則全年年增率可達兩成，目前看來機會也很大。

此外，川普團隊埋怨台灣對美國貿易順差太多，但美國仍持續加碼向台灣下單，外銷訂單統計來自美國的訂單金額252.9億美元，為歷年同月新高、歷年單月次高，僅次於9月創下的252.92億美元新高，年增率32.1%，且訂單內容以電子產品及資訊通信產品增加最多，顯示美國AI需求強勁，持續對台下單。

關稅 AI 供應鏈

上一則

「女股神」伍德逆勢出手：方舟旗艦ETF加碼輝達逾9萬股 8月來首見

下一則

亞洲11經濟體外匯存底近8兆美元 銀彈充足

延伸閱讀

跨黨派參議員提案「六項保證」入法 防美國背離對台承諾

跨黨派參議員提案「六項保證」入法 防美國背離對台承諾
Nvidia投資10億元台幣設台灣總部 台經濟部准了

Nvidia投資10億元台幣設台灣總部 台經濟部准了
FT：美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基限期簽字

FT：美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基限期簽字
咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據