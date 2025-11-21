台灣全年外銷估衝上7000億 232條款埋隱憂

台灣經濟部20日公布10月外銷訂單金額為693.7億美元，創歷年同期新高、歷年單月次高，較去年同期成長25.1%，年增率「連九紅」，主要受惠於資訊通訊產品及電子產品的貢獻，在AI 光芒照耀下，經濟部預測全年外銷訂單將衝上7000億美元大關，年增率可望衝兩成。

不過，台灣外銷訂單最大的壓力不是美國對等關稅 ，而是美國232條款的調查結果，台灣經濟部統計處長黃偉傑說，在對等關稅確定之後，「對我們目前（接單）強項衝擊最大的是232條款」，但232條款的調查結果及關稅一直沒有公布，因此目前的接單情形較原先預測為佳。

黃偉傑表示，AI、高效能運算與雲端資料服務等新興科技商機加速的擴張，帶動台灣半導體先進製程及伺服器供應鏈 需求暢旺，支撐外銷訂單接單動能穩健成長。

外銷訂單主力項目資訊通訊產品10月接單金額225.7億美元，為歷年同月新高，年成長28.4%；電子產品接單金額284.1億美元，創歷年單月新高，年增率高達35.9%。預估11月外銷訂單金額667至687億美元，年增率27.6%至31.4。

美國對等關稅4月公布後、7月上路前有三個月的豁免期限，廠商強力拉貨，出現夏天已備完冬季貨品需求的罕見情形，台灣外銷訂單也高速成長，時近年底，仍有廠商回應需求還在。

累計前10月接單金額為5937.4億美元，創歷年同期新高，黃偉傑表示，目前全年外銷訂單歷史紀錄是110年的6741.3億美元，因此只要11、12月兩個合計訂單金額804億美元，今年全年外銷訂單金額即可刷新歷史紀錄。

不僅如此，台灣經濟部看好全年接單金額有機會突破7000億美元大關，且因11、12月合計訂單數只要有1138億美元，則全年年增率可達兩成，目前看來機會也很大。

此外，川普團隊埋怨台灣對美國貿易順差太多，但美國仍持續加碼向台灣下單，外銷訂單統計來自美國的訂單金額252.9億美元，為歷年同月新高、歷年單月次高，僅次於9月創下的252.92億美元新高，年增率32.1%，且訂單內容以電子產品及資訊通信產品增加最多，顯示美國AI需求強勁，持續對台下單。