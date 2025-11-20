富士康部署蘋果折疊機 搭建專屬生產線

蘋果首款摺疊手機iPhone Fold有了關鍵新進展，核心的「無摺痕」螢幕傳出已定型。（路透）

外界企盼已久的蘋果首款折疊手機iPhone Fold有關鍵新進展，核心的「無折痕」螢幕傳出已定型，有消息指，供應鏈合作夥伴富士康 已搭建專屬生產線，但鉸鏈和電池仍未滿足量產要求，成為產品落地的主要卡點。

據媒體Wccftech報導，iPhone Fold原型機內螢幕尺寸7.74吋、外螢幕5.49吋，測試版電池容量達5400到5800mAh，超過iPhone 17 Pro Max水準。其中，折疊螢幕將由三星獨家供應，但目前蘋果尚未確定電池供應商，且因折疊手機內部結構複雜，電池需通過嚴格品控。

天風國際證券分析師郭明錤10月13日發文稱，蘋果可折疊iPhone鉸鏈的大規模量產成本預計為70至80美元，遠低於先前市場普遍預期的每支100至120美元。

報導指出，蘋果雖已攻克液態金屬材料技術，但量產環節仍存懸念，具體問題未公開披露。該部件作為折疊核心，直接影響設備抗彎折性能，先前曾是研發最大難點。

從當前的最新進展來看，iPhone Fold或已解決最關鍵的無折痕螢幕技術，但鉸鏈進入量產階段與電池供應商敲定仍需時間。

郭明錤曾於10月透露，富士康與新日興成立的合資企業、安費諾、立訊精密等，可能會成為蘋果公司的新鉸鏈供應商。

此外，彭博記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期「Power On」專欄中指出，預計蘋果將在2026年秋季推出折疊iPhone，售價將達到約2000美元。性能方面，該款新機或將搭載基於台積電 2奈米的A20系列晶片，首發蘋果自研C2基頻；同時可能配備12GB記憶體，最高1TB存儲。古爾曼透露，蘋果希望在2028年左右推出一款可折疊的18.8吋iPad。