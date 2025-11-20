我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

富士康部署蘋果折疊機 搭建專屬生產線

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果首款摺疊手機iPhone Fold有了關鍵新進展，核心的「無摺痕」螢幕傳出已定型。（路透）
蘋果首款摺疊手機iPhone Fold有了關鍵新進展，核心的「無摺痕」螢幕傳出已定型。（路透）

外界企盼已久的蘋果首款折疊手機iPhone Fold有關鍵新進展，核心的「無折痕」螢幕傳出已定型，有消息指，供應鏈合作夥伴富士康已搭建專屬生產線，但鉸鏈和電池仍未滿足量產要求，成為產品落地的主要卡點。

據媒體Wccftech報導，iPhone Fold原型機內螢幕尺寸7.74吋、外螢幕5.49吋，測試版電池容量達5400到5800mAh，超過iPhone 17 Pro Max水準。其中，折疊螢幕將由三星獨家供應，但目前蘋果尚未確定電池供應商，且因折疊手機內部結構複雜，電池需通過嚴格品控。

天風國際證券分析師郭明錤10月13日發文稱，蘋果可折疊iPhone鉸鏈的大規模量產成本預計為70至80美元，遠低於先前市場普遍預期的每支100至120美元。

報導指出，蘋果雖已攻克液態金屬材料技術，但量產環節仍存懸念，具體問題未公開披露。該部件作為折疊核心，直接影響設備抗彎折性能，先前曾是研發最大難點。

從當前的最新進展來看，iPhone Fold或已解決最關鍵的無折痕螢幕技術，但鉸鏈進入量產階段與電池供應商敲定仍需時間。

郭明錤曾於10月透露，富士康與新日興成立的合資企業、安費諾、立訊精密等，可能會成為蘋果公司的新鉸鏈供應商。

此外，彭博記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期「Power On」專欄中指出，預計蘋果將在2026年秋季推出折疊iPhone，售價將達到約2000美元。性能方面，該款新機或將搭載基於台積電2奈米的A20系列晶片，首發蘋果自研C2基頻；同時可能配備12GB記憶體，最高1TB存儲。古爾曼透露，蘋果希望在2028年左右推出一款可折疊的18.8吋iPad。

iPhone 富士康 台積電

上一則

Google最強AI Gemini 3可讀懂空氣 聊天機器人晉升為數位同事

下一則

北京、清華AI專利數量 贏美國哈佛大學等4所名校

延伸閱讀

摺疊iPhone有新進展？傳富士康已搭建「專屬生產線」

摺疊iPhone有新進展？傳富士康已搭建「專屬生產線」
蘋果在中國滿血復活 iPhone 17帶動月銷量激增37% 狠奪25%市占

蘋果在中國滿血復活 iPhone 17帶動月銷量激增37% 狠奪25%市占
iPhone發表會傳改一年兩次 iPhone 18改隔年春季推出

iPhone發表會傳改一年兩次 iPhone 18改隔年春季推出
iPhone戰略巨變 傳發表會「1年2次」大拆分 旗艦vs.入門款錯開半年

iPhone戰略巨變 傳發表會「1年2次」大拆分 旗艦vs.入門款錯開半年

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據