華為AI算力大突破 利用率將增至70% 較勁Nvidia旗下公司

中國科技巨頭華為將在21日發布AI領域的突破性技術。（路透）

有消息指出，中國科技巨頭華為 將在本周五（21日）發布AI 領域的突破性技術，該技術延續以「軟體補硬體」的創新思路，可將GPU（圖形處理器）、NPU（神經網絡處理器）等算力資源利用率，從行業平均30%至40%大幅提升至70%，顯著釋放算力硬體潛能。

綜合觀察者網、中國基金報等報導，知情人士提到，華為這項新技術將對標Nvidia（輝達 ，又名英偉達）2024年底收購的以色列公司Run:ai的核心技術，旨在透過軟體創新，實現輝達、華為昇騰及其他三方算力的統一資源管理與利用，屏蔽算力硬體差異，為AI訓練推理提供更高效的資源支撐。不過，目前華為官方並未公開證實前述資訊。

華為今年以來推出多項技術以突破對輝達的依賴，比如推出昇騰384超節點（Superpod），以華為在通信、存儲和基礎軟體等方面的大雜燴優勢，突破了互聯瓶頸，在算力規模的趕超；此外，推出並開源一款名為「推理數據記憶管理器」（Unified Cache Manager，UCM）的全新軟體工具，目標是在不依賴HBM（高頻寬記憶體）的情況下，大幅提升大型語言模型（LLM）的訓練與推理速度，還能降低成本。

以色列公司Run:ai於2018年成立，其產品只圍繞一核心：如何高效使用GPU。核心產品是基於kubernetes（開源容器編排平台）構建的軟體平台，用於調度GPU的計算資源，透過動態調度、池化、分片等技術，實現GPU資源利用率的優化，讓深度學習訓練與推理任務在企業級環境中高效運行。

有媒體報導稱，Run:ai的用戶包括全球列印機巨頭斑馬技術、自動駕駛公司Wayve等。其中Wayve通過Run:ai提供的工具，將原先不足25%的GPU集群效率，提升到80%以上。

Run:ai在2024年12月以7億美元被輝達收購。收購的同時，輝達還宣布開源Run:ai的所有平台技術，買輝達GPU就能免費用。外界認為輝達CEO黃仁勳之所以收購Run:ai的目的，是要進行AI行業的垂直整合，從晶片到工具再到軟體應用，打造一個能滿足任何AI用戶的一站式商店，讓客戶對其生態形成依賴。

觀察者網分析，對當下中國來說，要避免對輝達的過度依賴，尤其是在先進製程受限、單卡算力存在劣勢的情況下，中國國內產業界更需要「系統補單點」、「軟體補硬體」，支撐AI產業發展。

此外，分析指，AI是一項系統工程，算力更是一個高成本的代表。在中國先進晶片受限的情況下，華為即將發布的新技術，將如何提升算力資源利用的效率，值得關注。