日本軟銀部署AI-RAN 料帶旺台灣硬體設備供應鏈

記者陳昱翔／台北報導
Nvidia（輝達，又名英偉達）斥資10億美元入股電信大廠諾基亞，掀起次世代6G與AI-RAN應用新旋風，與輝達合作緊密的日本軟體銀行搶先呼應，在AI-RAN領域「動起來」，正落地多個AI-RAN應用場景，摩拳擦掌迎接2027年AI-RAN商用化大商機。

法人看好，輝達領頭下，軟銀搶先布局AI-RAN，為2027年商業化大舉鋪路，勢必要導入大量硬體設備，將帶旺光寶、榮群、互動等台灣AI-RAM協力廠後市。

綜合外媒報導，軟銀美國公司高級副總裁Mauro Goncalves Filho表示，軟銀正落地多個AI-RAN應用場景，未來將與合作夥伴分階段推進，期盼加速規模化商用部署。

Mauro Goncalves Filho透露，輝達籌組AI-RAN聯盟成立二年以來，已匯聚超過100家營運商與設備商共同制定技術藍圖，藉此加速商業化進程。

他認為，距離AI-RAN全面商用化大約還需要二至三年，此刻正是設備更迭的關鍵時刻，相信不久後就會有大量傳統設備被AI-RAN設備取代。

業界分析，在新舊電信設備更迭之際，當前正是供應鏈切入商機的契機，預料相關市場商機與規模將會逐步擴張，台廠若能在AI-RAN發展前期就卡位成功，後續有望取得商用化所帶來龐大市場商機。

台廠當中，光寶除已打入輝達AI「電力革命」供應鏈，也推出AI-RAN解決方案，以O-RAN-compliant 7.2 split 5G分拆式小基站（O-RU），實現AI-RAN端到端的商業測試平台，是第一家浮上檯面，以輝達平台打造AI-RAN解決方案，並獲得輝達認證的台廠。

光寶總座邱森彬曾指出，打入輝達AI-RAN生態圈，不僅展現光寶在5G解決方案的技術實力和市場影響力，也讓光寶在AI領域的應用更為多元，同時也為客戶提供更具價值、更高效的整合式的解決方案。

榮群與互動則是諾基亞旗下光纖網路設備製造商Infinera的合作夥伴，間接打入輝達AI-RAN生態圈。其中，榮群以接取網路設備及寬頻產品為最大業務，該公司官網更把Infinera的設備列入關鍵產品，主要銷售其「Infinera TM」系列產品。

