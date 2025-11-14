騰訊上季每天賺近億美元 優於預期

我的頻道

記者林茂仁／綜合報導
騰訊Q3淨利潤年增19%，優於預期。 （中新社）
中國網科巨頭騰訊控股13日公布第3季財報，季營收1928億元（人民幣，下同），年增15%；淨利潤（權益持有人應占盈利）631億元，年增19%，基本每股盈利6.95元，遠超市場預期，相當於日賺7億元（約9800萬美元）。

今年前三季，騰訊累計營收5573億元，淨利潤1707億元，每股基本盈利18.31元。

華爾街見聞報導，騰訊公布的第3季營收和淨利潤均出現顯著成長，其中，國際遊戲業務表現尤為突出，成為推動業績增長的關鍵動力。

值得注意的是，騰訊砸大錢做研發，第3季研發支出高達228.2億元，創歷史新高，年增28%。

騰訊核心的遊戲業務延續高增長，其中，國際市場遊戲營收達208億元，年增43%，主要得益於Supercell旗下遊戲的收入增長，近期收購的遊戲工作室的貢獻，以及新發布的個人電腦及主機遊戲「消逝的光芒：困獸」的銷量表現。

中國本土市場遊戲營收428億元，年增15%，同樣高於市場預估。主要得益於近期發表的「三角洲行動」等多款遊戲的營收貢獻，「王者榮耀」與「和平精英」等長青遊戲的收入增長。騰訊增值服務業務營收達到959億元，超出市場預估的933.6億元，成為營收增長的主要貢獻者。

