我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

國際AI大咖搶3奈米 台積緊急擴產

記者魏興中／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根士丹利(大摩)證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，國際AI大咖包括輝達(NVIDIA)、超微(AMD)，甚至連電動車大廠特斯拉都積極搶占3奈米產能，致使台積電3奈米產能出現短線，並緊急擴張產能。 (路透)
摩根士丹利(大摩)證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，國際AI大咖包括輝達(NVIDIA)、超微(AMD)，甚至連電動車大廠特斯拉都積極搶占3奈米產能，致使台積電3奈米產能出現短線，並緊急擴張產能。 (路透)

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，輝達、超微等國際AI大咖，甚至連電動車大廠特斯拉都積極搶占3奈米產能，致使台積電3奈米產能出現短缺，並緊急擴張產能。

大摩預估，今年底前，台積電3奈米產能每月將額外擴增2萬片至11~12萬片，高於預期；2026年則將再增加至14~15萬片，使得台積電明年資本支出將由原計畫的430億美元提升至480~500億美元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，國際AI大咖包括輝達、超微，及世芯等多家台積電客戶，均在爭取足夠的3奈米產能上遭遇挑戰；台積電與創意正攜手為特斯拉提供服務，協助AI5晶片進行3奈米製程設計與生產。

詹家鴻認為，限制AI晶片供應的主要瓶頸並非CoWoS封裝產能，而是台積電前段晶圓製造能力及ABF基板供應，特別是T-Glass短缺。

隨國際AI大廠積極搶占產能，使得3奈米產能出現短缺的情況。

詹家鴻預期，台積電將額外擴充每月2萬片的3奈米產能，高於原先預期，擴增後每月產能將提升至11~12萬片。但也出現無塵室空間不足，因為轉用於2奈米製程，3奈米擴產只能依賴現有廠區。

2026年，3奈米產能將進一步擴增至每月14~15萬片，主要來自二個部分，包括亞利桑那州第二期廠房約2萬片，與台灣現有4、5奈米產線轉換的1萬片。

除此之外，台積電可能將22奈米與28奈米產線自Fab15移出，轉移至歐洲新廠。若相關計畫實施，以每千片3奈米月產能約需3億美元的資本支出計算，意味台積電2026年資本支出將上升至480億至500億美元。

詹家鴻說，台積電3奈米產能擴張、以及資本支出增加，將對半導體設備廠有正面催化作用；而特斯拉未來的AI6晶片（採用2奈米製程），預期每年為台積電帶來約20億美元的代工機會。

詹家鴻對台積電、創意、世芯等持續看好。其中維持台積電「優於大盤」評級、目標價1688元不變，並列為「首選」標的。

台積電 AI 特斯拉

上一則

AI估值翻車怎麼辦？川普政府說不紓困 非營利智庫提解方

下一則

Google Pixel軟體升級 推出多項AI新功能

延伸閱讀

馬斯克為救銷量低頭 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay

馬斯克為救銷量低頭 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay
馬斯克：特斯拉餐廳可能落腳巴洛阿圖

馬斯克：特斯拉餐廳可能落腳巴洛阿圖
研究顯示：馬斯克參與政治 特斯拉少賣百萬輛

研究顯示：馬斯克參與政治 特斯拉少賣百萬輛
特斯拉10月在中國銷量降至3年新低 市占率剩3.2%

特斯拉10月在中國銷量降至3年新低 市占率剩3.2%

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌