我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

百度衝AI算力 秀2款新晶片武器

記者林宸誼、蘇嘉維／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025百度世界大會13日召開，多項AI成果集中發布。（取材自新華網）
2025百度世界大會13日召開，多項AI成果集中發布。（取材自新華網）

中國雲端服務大廠（CSP）百度大秀AI實力，預期未來將以自家算力驅動模型和應用。隨中國雲端業者擴大應用與建設，法人看好台廠英業達有望受惠這波中國AI商機，推動後續開案量及出貨動能。

百度13日舉行世界大會，創辦人李彥宏宣布文心大模型5.0、自研崑崙芯晶片、超級智能體「伐謀」、搜尋引擎AI化等領域重大突破。業界推測，百度加快腳步開發自家運算晶片，用以抵銷美國對高階晶片出口管制，新運算晶片加入百度算力的同時，將替ODM廠帶來重新設計運算平台新商機。

繼華為、阿里公布自研AI晶片、超節點（Superpod）之後，百度公布兩款新晶片，2026年初將推出M100晶片，主攻大規模推理場景優化設計；2027年初推出M300晶片，面向超大規模多模態模型的訓練和推理需求。

該公司還推出了新版Ernie大型語言模型，並表示該模型不僅在文字處理方面表現出色，而且在圖像和視訊分析方面也表現出色。

分析指出，兩款新晶片定位明確，顯示百度正逐步從推論晶片跨向更高門檻的訓練晶片領域，意在與全球AI硬體保持競爭。

此外，百度同步發布兩款「超節點」系統，這類產品利用高速網路技術，將多個晶片連接起來，目的在彌補單一晶片效能的不足。其中，「天池256」（Tianchi 256）超節點將於2026上半年上市；「天池512」將於2026下半年上市，最高支持512顆P800晶片互聯，以大規模算力支撐AI模型訓練需求。

據了解，英業達長期耕耘中國市場，並已經打入百度供應鏈當中，在美中科技戰同時，法人亦看好，英業達將有望受惠其中，帶動未來業績成長。業界分析，由於各家HPC供應商所提供的運算平台設計邏輯皆有大幅差異，因此只要新增開案量，對於代工廠而言都是正面效益。

百度 AI 供應鏈

上一則

AI估值翻車怎麼辦？川普政府說不紓困 非營利智庫提解方

下一則

Google Pixel軟體升級 推出多項AI新功能

延伸閱讀

美韓協議細節出爐 南韓關稅降至15%、晶片關稅條件不會比台灣差

美韓協議細節出爐 南韓關稅降至15%、晶片關稅條件不會比台灣差
亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制NVIDIA晶片出口

亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制NVIDIA晶片出口
WSJ獨家：這家中企如何繞過美監管 取得Nvidia晶片

WSJ獨家：這家中企如何繞過美監管 取得Nvidia晶片
曾效力DeepSeek的AI天才少女羅福莉 加入小米年薪驚人

曾效力DeepSeek的AI天才少女羅福莉 加入小米年薪驚人

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌