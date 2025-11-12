台積電帶頭衝 台股證交稅收連3月增長

我的頻道

記者邱琮皓、藍鈞達／綜合報導
台股10月交投熱絡，帶動證交稅收達303億元新台幣，為歷年最強10月，年增率連三紅。(本報資料照片)
台股10月交投熱絡，帶動證交稅收達303億元新台幣，為歷年最強10月，年增率連三紅。(本報資料照片)

中華民國財政部11日公布10月稅收統計，拜台股交易熱絡帶動證交稅收連三個月增長，以及營利事業所得稅暫繳稅款延後入帳，10月總稅收4174億元新台幣(約134.6億美元)、年增19.3%。累計1至10月稅收3兆2884億元，仍比去年同期減少67億元，全年預算數達成率86.5%；財政部預估，全年要達到預算目標「仍面臨相當挑戰」。

分析今年以來的稅收狀況，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，綜所稅盈餘分配所得增加，營所得稅目前結算申報與暫繳申報也都增加，但因延分期繳納，實際效益會部分抵消。台股8月以來交易回溫，這部分有助於提升證交稅稅收，但今年汽車及房市買氣不佳，也影響貨物稅及房地產相關稅收，因此這些可能都會影響整體稅收表現。

劉訓蓉說，台股10月延續成長動能，雖然陸續面臨美國政府關門、中國系統性管制銀行貸款風險等危機干擾，不過在美國通膨數據溫和、聯準會降息預期升溫等因素帶動之下，AI相關類股的交易熱絡，台股指數屢創新高，單月漲點創歷史新高。也因為大盤指數的強勁走勢，市場投資氣氛非常活絡，帶動成交量值的增加。

她指出，上市上櫃股票10月日均成交值6267億元，突破9月的高點，創下歷年單月次高，呈現年、月雙增；也因為日均成交值的大幅成長，相對帶動了10月證交稅達303億元，創歷年同期新高，年增幅達41.9%，連續三個月成長。

台股大盤從9月30日的2萬5820.1路攻高至10月31日的2萬8233點，整整上漲2413點，單月漲幅逼近一成。帶頭衝鋒的是權王台積電，台積電股價從9月底的1305元，10月底收在1500元，大漲195元、漲幅15%。期間台積股價雖一度跌破5日與10日均線，但隨即強勢反彈；若以台積電股價每上漲1元可推升大盤約8.11點計算，光台積電單月就貢獻指數約1581點，等於大盤10月漲幅中近三分之二是靠台積電一檔個股撐起。

財政部統計，今年前10月證交稅收2286億元，為歷年同期第三高，較去年同期減少134億元，但受惠下半年股市活絡，差距已收斂至衰退5.5%；劉訓蓉表示，若股市交易動能可以持續、維持，全年證交稅達標機率相當高。

財政部指出，10月實徵金額沒有創單月新高的稅目；創歷年同月新高的稅目則包括營所稅、綜所稅、遺贈稅、證交稅、娛樂稅以及10月稅收；至於1至10月稅收創歷年同期新高的稅目，則有營所稅、綜所稅、遺產稅、房屋稅、牌照稅、印花稅以及營利事業房地合一稅。

