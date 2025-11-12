副總理何立峰：發展新質生產力 力推AI+行動 前瞻布局產業

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
中國國務院副總理何立峰發文表示，要全面實施「人工智能+」（AI+）行動，全方位賦能千行百業，並前瞻布局未來產業。圖為進博會工作人員（右）介紹AI應用。(新華社)
中國國務院副總理何立峰發表文章表示，發展「新質生產力」是贏得大國博弈戰略主動的內在要求，要全面實施「人工智能+」（AI+）行動，全方位賦能千行百業，並前瞻布局未來產業。

新質生產力是2023年9月中國國家主席習近平在黑龍江考察調研期間首次提到的新的詞彙，主要核心在於整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。

官媒人民日報11日刊出何立峰文章「因地制宜發展新質生產力」，當中提及深入實施發展新質生產力的重大任務舉措，以及全面把握因地制宜發展新質生產力的基本要求。

何立峰表示，四中全會通過的「十五五」規畫建議，對因地制宜發展新質生產力作出重要部署。發展新質生產力是推動高質量發展、贏得大國博弈戰略主動的內在要求。必須加快高水平科技自立自強，提高基礎研究投入比重，實現更多「從0到1」顛覆性突破。

中國國務院今年8月印發「關於深入實施『人工智能+』行動的意見」，當中針對強化基礎支撐能力提出若干舉措。

求是雜誌報導，中國國務院發展研究中心企業研究所副所長馬源認為，已被國外列入或可能被管控的環節或領域需提升自主可控能力，包括先進算力晶片、智算晶片配套領域、超大規模算力設施、基礎大模型等。

上述意見提出，到2027年，中國要率先實現人工智慧與六大重點領域廣泛深度融合；到2030年，智慧經濟成為經濟發展的重要增長極；到2035年，全面步入智慧經濟和智慧社會發展新階段。

何立峰並表示，建設強大國內市場是發展新質生產力的雄厚基礎，要大力提振消費，擴大有效投資，引導資金更多投向新型基礎設施等領域，且要防止一哄而上、重複建設，堅決反對「內捲式」競爭，並指各地切忌一味「求高求新」。

