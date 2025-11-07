我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

加速商業化…小紅書拿下支付牌照 大廠支付競爭再起

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年以來，小紅書加速商業化進程，並已獲得支付牌照。(中新社)
今年以來，小紅書加速商業化進程，並已獲得支付牌照。(中新社)

中國生活興趣APP「小紅書」旗下的寧智信息，已成為東方支付的100%控股股東，這代表小紅書獲得該張支付牌照。不僅是小紅書，包括新生支付已被同程旅行收購。業內人士指出，當前金融業強監管態勢持續，持牌經營成為底線要求，因此對有金融領域閉環生態部署的互聯網企業而言，支付牌照具有重要的戰略價值。

證券時報報導，企查查信息顯示，東方支付控股股東11月3日變更為寧智信息，持股比例100%，寧智資訊為小紅書全資子公司，東方支付原有股東已於近日悉數退出。

小紅書本次出手可謂迅速。今年8月，東方支付的股權現身轉讓市場，彼時公告顯示，公司2.6%股權轉讓底價人民幣387.7萬元，6.8%股權轉讓底價為人民幣1018.9萬元，以此計算，東方支付估值約人民幣1.48億元。

不僅轉讓底價過人民幣億元，易主後，東方支付註冊資本增至人民幣2億元，滿足「非銀行支付機構條例」要求。博通諮詢金融業資深分析師王蓬博指出，迅速收購、出手增資等舉措，也釋放出小紅書深度營運支付能力的戰略信號。

今年以來，小紅書加速商業化進程，主動進軍種類豐富的線下生活服務類業務。目前來看，業內人士指出，小紅書平台與支付場景適配度較高，從致力社區電商的閉環交易、達人佣金自動分帳、到本地生活服務核銷等場景，均可以自有支付通路提升轉化效率。

王蓬博也表示，小紅書拿下支付牌照後，有利於補齊商業生態的關鍵金融基礎設施短板。從數據上看出，小紅書近年來電商業務快速增長，但長期依賴外部支付通道，不僅抬高交易成本，更限制使用者行為信息閉環與資金流掌控力。而且從合規的角度來看，在當前監管明確要求強化平台主體責任的背景下，自持支付牌照已經是必然的選擇。

實際上，多家互聯網企業均傳出了支付布局的相關動態。中國央行官網11月1日更新非銀行支付機構重大事項變更許可信息，公開了多張支付牌照的最新去向，其中，新生支付由同程旅行收購，B站曾拍下股權的甬易支付則花落正凱集團，與B站「失之交臂」。

央行批覆顯示，同意新生支付主要股東由海航雲付科技，變更為藝龍網，實際控制人由海南海航二號信管服務有限公司變更為同程旅行，註冊資本由人民幣1億元增至人民幣3.3億元。

同程旅行的年報顯示，藝龍網屬全資附屬公司。企查查顯示，目前藝龍網已持有新生支付100%股份。新生支付為海南本土唯一持牌機構，區位優勢或隨自貿港封關加大。

藝龍網回應稱，本次收購完成後，該公司將直接受益海南自貿港發展機遇，進而以支付為紐帶，積極把握跨境商貿、文旅消費等領域的戰略機遇，並為持續推動文旅消費場景的數位化升級提供助力。

今年初，抖音旗下抖音支付的註冊資本由人民幣1.5億元，增至人民幣31.5億元，增資幅度達人民幣30億元。11月5日，快手旗下的支付機構華瑞富達終止預付卡業務，疑似進行業務整合。

近年來，龍頭支付公司對互聯網平台的吸引力不減反增，近期公開的牌照估值頻頻過人民幣億元。知情人士透露，藝龍網收購新生支付100%股權花費約人民幣3億元。

「非銀行支付機構條例」實施後，支付行業加速洗牌，年內已有11張支付牌照被註銷，其中預付卡類機構牌照占比六成。截至目前，中國央行已累計註銷107張支付牌照，持牌支付機構數量縮減至164家。

小紅書 央行 抖音

上一則

中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片

下一則

特斯拉Cybercab亮相上海進博會 明年第2季計畫量產

延伸閱讀

好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」
南加9歲女同遊失蹤 母半路換車牌行徑可疑

南加9歲女同遊失蹤 母半路換車牌行徑可疑
九歲女兒旅行途中神秘失蹤 母親可疑行為爆光

九歲女兒旅行途中神秘失蹤 母親可疑行為爆光
涉跨境詐騙、洗黑錢 港警凍結太子集團27.5億港元資產

涉跨境詐騙、洗黑錢 港警凍結太子集團27.5億港元資產

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」