中國10月出口年減1.1% 8個月來最差 進口增速也放緩

記者廖士鋒／綜合報導
中國10月出口年降1.1%，為2月以來最差表現。圖為天津港碼頭。（本報資料照片）
中國海關總署公布，以美元計價，中國10月出口年降1.1%，為2月以來最差表現，與9月年增8.3%的增幅相比出現逆轉，也低於路透調查中預測的3%的增長。

出口下滑原因是提前出口效應消退，海外訂單在經歷數個月提前交付以應對川普關稅政策後逐漸減少。10月進口增速也大幅放緩至1%，而9月的進口成長率為7.4%。

中國海關總署公布，10月中國進出口總值5206億美元，年降0.3%，其中出口下降1.1%、進口上升1%，貿易順差900億7420萬美元。

10月中國主要貿易夥伴依序為東協、歐盟、美國。兩岸貿易的部分，10月中國自台灣進出口總值為1887.3億元人民幣（約266.5億美元），累計1至10月為1兆8473.3億元人民幣（約2608.3億美元），較去年同期增長8.2%。

路透報導，中國海關數據顯示，10月出口貨物下降1.1%，為2月以來最差表現，與9月8.3%的增幅相比出現逆轉，也低於路透調查中預測的3%的增長。進口增速也大幅放緩，僅有1%，而9月的成長率為7.4%，先前預測的成長率為3.2%。出口下滑原因是前期出口效應消退，以及海外訂單在經歷了數月提前交付以應對美國總統川普的關稅政策後逐漸減少，加上買家密切關注動盪的中美貿易關係將如何發展。

路透先前綜合逾30家機構預估中值顯示，預計中國10月以美元計價出口年增速僅3%，主要受去年第4季「搶出口」形成的高基期，以及當月工作日天數減少拖累，不過對非美地區的出口仍將帶來支撐。同時，在中國內部經濟修復放緩、大國博弈等因素影響下，進口增速料亦回落至3.2%；當月貿易順差預計擴大至956億美元。

10月底中美新一輪經貿磋商達成多項成果，隨後的川習會亦釋放積極信號，分析人士預計接下來雙邊關係將進入一段時間的穩定期。但這並不意味著兩國關係的根本性重置，雙方仍存在重大分歧，緊張局勢很容易再次爆發，「升級-降溫-再升級」已成為一種新常態。

