中國10月出口年減1.1% 8個月來最差 進口增速也放緩

中國10月出口年降1.1%，為2月以來最差表現。圖為天津港碼頭。（本報資料照片）

中國海關總署公布，以美元計價，中國10月出口年降1.1%，為2月以來最差表現，與9月年增8.3%的增幅相比出現逆轉，也低於路透調查中預測的3%的增長。

出口下滑原因是提前出口效應消退，海外訂單在經歷數個月提前交付以應對川普 的關稅 政策後逐漸減少。10月進口增速也大幅放緩至1%，而9月的進口成長率為7.4%。

中國海關總署公布，10月中國進出口總值5206億美元，年降0.3%，其中出口下降1.1%、進口上升1%，貿易順差900億7420萬美元。

10月中國主要貿易夥伴依序為東協、歐盟、美國。兩岸貿易的部分，10月中國自台灣進出口總值為1887.3億元人民幣（約266.5億美元），累計1至10月為1兆8473.3億元人民幣（約2608.3億美元），較去年同期增長8.2%。

路透先前綜合逾30家機構預估中值顯示，預計中國10月以美元計價出口年增速僅3%，主要受去年第4季「搶出口」形成的高基期，以及當月工作日天數減少拖累，不過對非美地區的出口仍將帶來支撐。同時，在中國內部經濟修復放緩、大國博弈等因素影響下，進口增速料亦回落至3.2%；當月貿易順差預計擴大至956億美元。

10月底中美新一輪經貿磋商達成多項成果，隨後的川習會 亦釋放積極信號，分析人士預計接下來雙邊關係將進入一段時間的穩定期。但這並不意味著兩國關係的根本性重置，雙方仍存在重大分歧，緊張局勢很容易再次爆發，「升級-降溫-再升級」已成為一種新常態。