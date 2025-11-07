中國太陽能反內卷 17家矽料企業將建聯合體

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
中國太陽能反內捲有重大進展，矽料龍頭企業協鑫集團董事長朱共山透露，17家矽料企業已基本同意搭建聯合體。（新華社）
中國太陽能反內捲有重大進展，矽料龍頭企業協鑫集團董事長朱共山透露，17家矽料企業已基本同意搭建聯合體。（新華社）

中國太陽能反內卷有重大進展，矽料龍頭企業協鑫集團董事長朱共山透露，17家矽料企業已基本同意搭建聯合體，預計於2025年底前完成。據了解，太陽能產業鏈的四個環節中，矽料企業重組談判進程相對較快，矽片、電池、組件的重組形勢暫不明朗。

財經雜誌報導，協鑫方面未透露聯合體的詳情，不過綜合多方信息勾勒出聯合體的框架，是以不超過十家矽料企業及金融機構出資，聯合組建矽料平台公司；該平台公司再收購其他矽料企業的產能，將有助於減少矽料產業殺價競爭的局面。

矽料企業可選擇出錢成為新公司的股東，也可選擇被新公司收購後拿錢走人。業界希望以此快速降低矽料行業產能。未來這家平台公司將協調全部矽料行業的產銷。

協鑫集團由朱共山成立於1990年，原本只是一家小型電力設備廠，之後進軍多晶矽領域時與中國央企保利集團合作；2007年保利協鑫能源在香港交易所上市，名稱中加入「保利」，顯示與中國保利集團的合作關係。2014年後保利集團逐步退出，2022年公司更名為協鑫科技控股，對外宣示獨立民營身分。朱共山也被陸媒稱為「中國新能源之王」與「世界矽王」。

據中信建投統計，2022年至2024年，中國太陽能矽料產業合計新增產能234萬噸，到2024年年底累計總產能306.5萬噸。預計到2025年年底，太陽能矽料累計產能將達到333.8萬噸。目前終端需求為120萬到150萬噸左右，過剩產能在200萬噸左右。

2022年以來投產的矽料產線成本約每萬噸人民幣7到8億元。聯合體平台公司如果要收購100萬噸的矽料產能，所需資金要人民幣500億元到700億元。

