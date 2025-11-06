人民幣國際化新進展 國際航空運輸協會納為結算貨幣

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
國際航空運輸協會已經把人民幣列入可結算貨幣名單，從左至右：國際航協產品與服務高級副總裁弗雷德里克．萊熱（Frederic Leger），國際航協企業服務高級副總裁桑德琳．勒博爾涅（Sandrine Le Borgne），中國航空集團有限公司總會計師孫玉權，中國南方航空股份有限公司首席專家黃文強。（取材自國際航協微信公眾號）
中國人民幣國際化又有了新進展，國際航空運輸協會5日宣布將人民幣納入清算系統的可結算貨幣名單，允許全球航空公司與航空供應商以人民幣進行結算。

根據國際航空運輸協會（IATA）的聲明，人民幣結算將於12月正式啟用，試運行階段已順利完成。本月開始，中國南方航空公司和廈門航空公司將率先試點人民幣結算。

目前，IATA清算平台支持七種主要貨幣結算，包含美元、歐元、英鎊、瑞士法郎、新加坡元、澳幣和日元。該平台為全球581家航空公司提供服務，其中包括33家在中國運營的中外航空公司，去年處理結算金額高達638億美元。

中國航空集團有限公司總會計師孫玉權表示，「中國國際航空公司對國際航協新增人民幣結算選項表示歡迎。這是中國航空運輸業的一個積極進展。避免高成本和多重貨幣兌換將加快結算速度，並降低匯率風險」。中國國際航空公司目前擔任中國航空公司委員會主席，一直積極推動人民幣加入國際航協清算所的結算。

近期中國不斷推進人民幣國際化，10月24日中國央行行長潘功勝召開了黨委會議，提及要「推進人民幣國際化，拓展貿易項下人民幣使用，有序深化金融市場雙向開放，推進人民幣離岸市場發展」。

港媒南華早報指出，全球銀行金融電信協會（SWIFT，國際結算的主要資訊網路）的數據量化了中國在國際結算方面的成效。人民幣在全球支付的佔比從2018年底的2.07%上升至今年9月的3.17%，此前在去年7月曾達到4.74%的高峰。

觀察者網則援引中國央行最新發布的「人民幣國際化報告（2025）」，提到2024年銀行代客人民幣跨境收付金額合計為64.1兆元，同比增長22.6%；2025年上半年，銀行代客人民幣跨境收付金額合計為34.9兆元，同比增長14.0%。人民幣已成為全球第二大貿易融資貨幣；按全口徑計算，人民幣為全球第三大支付貨幣。

從重點地區看，2024年，中國與東協間人民幣跨境收付金額合計為8.9兆元，同比增長50.7%，中國與中東地區間2024年人民幣跨境收付金額合計為1.1兆元，同比增長23.8%，2024年，中歐間人民幣跨境收付金額合計為8.9照元，同比增長13.1%；歐央行及部分歐盟成員國將人民幣納入外匯儲備。

