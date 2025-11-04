中國車企吉利攜手法雷諾車廠 南美拓版圖 奇瑞想分杯羹

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
中國車企巨頭吉利宣布收購雷諾巴西公司26.4%的股份；圖為吉利汽車日前在義大利參加車展。（新華社）
中國車企巨頭吉利宣布收購雷諾巴西公司26.4%的股份；圖為吉利汽車日前在義大利參加車展。（新華社）

中國車企巨頭吉利宣布收購法國車廠雷諾巴西公司26.4%的股份，作為少數股東，吉利可共享雷諾巴西公司的工廠產能和市場網絡，加速拉美地區汽車市場的拓展。

與此同時，雷諾透露與包括奇瑞在內的多家汽車製造商進行談判，探索聯合生產和銷售汽車的可能性。顯示中國車企正與外資車企擴大在南美車市的合作。

吉利控股集團官微消息稱，吉利與雷諾集團正式簽署巴西戰略合作最終協議，雙方將深化戰略合作，透過雷諾巴西公司生產及銷售吉利和雷諾的新能源車型。

具體而言，吉利將使用雷諾位於巴拉那州的工廠組裝吉利品牌的汽車，並透過雷諾的銷售網絡進行分銷，加速在巴西市場擴張；雷諾則利用吉利旗下結合「硬體、系統、生態和人工智慧」的全球智能新能源架構GEA，在巴西拓展零排放和低排放車型產品線。

吉利在收購雷諾股份後，雷諾集團繼續保持控股股東地位並合併財務報表。雷諾巴西公司將成為吉利旗下新能源汽車產品在巴西的經銷商。吉利電動SUV車型EX5則透過雷諾的品牌經銷商通路全網銷售。

透過雷諾巴西工廠生產吉利品牌汽車和雷諾汽車，雷諾巴西公司的廠房可提高產能利用率。有關廠房的年產能約40萬輛，產能利用率約50%。

路透報導，雷諾集團首席增長官Fabrice Cambolive表示，「這種合作模式顯然是雙贏的，因為我們能夠拓展不同的平台、工業工具、工程技術及銷售網絡。」他也透露與另一家中國車廠奇瑞正在探索類似合作，但尚未敲定具體項目。

彭博10月曾報導，奇瑞汽車正與雷諾汽車洽談在南美展開製造和銷售合作，當時雙方談判聚焦於哥倫比亞和阿根廷的合作計劃，雷諾將允許奇瑞使用其在當地工廠設施，而奇瑞將投入資本並提供產品設計。

據了解，雷諾目前在哥倫比亞和阿根廷等地擁有成熟工廠。而奇瑞去年在拉美市場銷量年增42%，但主要集中在墨西哥和智利，透過哥倫比亞和阿根廷工廠有望進一步打開南美市場。

事實上，中國車企出海進程中，與國際車企合作已成為新模式。

巴西 阿根廷 墨西哥

