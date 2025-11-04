中黃金政策收緊 消費熱潮降溫 重挫珠寶股

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
中國黃金政策收緊，引發市場擔憂全球最大黃金消費市場購買熱潮降溫，重挫中國珠寶股。（路透）
中國黃金政策收緊，引發市場擔憂全球最大黃金消費市場購買熱潮降溫，重挫中國珠寶股。（路透）

北京當局近期宣布終止部分黃金零售商長期享有的增值稅全額減免政策，引發市場擔憂全球最大黃金消費市場購買熱潮降溫，重挫中國珠寶股。分析認為，新稅制下零售商黃金採購成本將額外增加約7%，恐加劇行業震盪。

路透報導，中國財政部自11月起結束部分黃金零售商長期增值稅全額免稅政策，將抵扣比率由13%降至6%，新政持續至2027年底，適用銷售從上海黃金交易所（SGE）或上海期貨交易所（SHFE）購得黃金的零售商，市場預期此舉將抑制中國黃金消費熱潮。

彭博指出，在上述新政下，生產非投資用途黃金（包括珠寶及工業用金）的企業只能抵扣6%增值稅，即使非SGE或SHFE會員企業，在銷售投資性產品如金條時也須遵守相同規定。

消息公布後，中國黃金珠寶股大幅下挫，周大福3日最多下跌12%，周生生跌逾8%，老鋪黃金跌超9%；礦業股如紫金礦業、中金黃金亦各跌近2%。國際金價3日早盤一度跌1%，後在每盎司4000美元附近震盪。

瑞銀分析師Joni Teves說，隨稅負上升，零售商可能將額外成本轉嫁給消費者，推高零售價格。貴金屬交易平台BullionVault研究總監Adrian Ash則指，中國作為全球最大黃金消費國的稅改將削弱市場情緒。

香港經濟日報引述摩根史坦利（大摩）報告，稅收抵扣率由13%降至6%後，零售商採購金條成本最壞情況下或額外增7%。小型零售商受影響較大，短期股價波動難免，但長遠受更嚴格監管市場可能有利大型品牌。

大摩再指，低線城市業務占比高、產品利潤率低、庫存周期短的企業衝擊更明顯；以重量計價的金飾需求也可能受較大影響。若成本上升7%，老鋪黃金2026財年毛利率料降約2.1個百分點，營業利潤減約9%；周大福毛利率料降1.6個百分點，營業利潤亦減約9%。

