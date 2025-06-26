華航擴大機隊 再砸22億美元 未來擴充金額上看203億美元

華航大手筆擴大機隊。華航董事會通過新機隊布局計畫，將擴大長、短程租機或是購機案。(本報資料照片)

華航 大手筆擴大機隊。華航25日董事會通過新機隊布局計畫，將擴大長、短程租機或是購機案，其中，租進八架A321neo客機及五架A350-900航機引進計畫，預計總金額約22億美元。

華航目前擁有客機67架及貨機17架，華航在國內航空產業發展有領頭羊的地位，全球各航空業都在搶新機，華航不能輸給其他國際業者，為強化下一輪競爭力，預計未來總機隊擴充金額達上看新台幣6000億元（約203億美元）。

華航表示，知道全球消費者的需求，跟著浪潮走，才不會被弱化，華航將持續針對市場需求，擴大、強化機隊競爭力。

全球出現缺機潮，全球航空市場不論是買還是租新機的都是用搶的，華航超前部署、強化機隊競爭力，為長期營運發展需求，提升全球布局彈性，25日董事會決議通過引進五架A350-900計畫。

其中，五架A350-900租購計畫還在進行商業談判當中，如果未來是選擇用買的，董事會授權預計投資金額本案購價總額不超過19.65億美元；如果是採用租的，使用權資產總額不超過11.48億美元。華航表示，正式的資本支出細節將於交易對象及金額確定時，即會定案。

另外，評估區間航線的規畫，也公告授權租進八架A321neo客機，由於這個部分目前還有一部分在商業談判，所以未來還會公告詳細的金額，目前第一批五架約2.4億美元。第二批的三架則還處於商業談判階段，價格金額尚未確定，將於簽約後補行公告。

近期，華航十架777F貨機全數到位，新世代窄體客機A321neo交付17架，投入東北亞、東南亞 及兩岸航線擴充運能，全機隊28架預計於 2027 年交付完畢；未來更將陸續引進24架787新廣體客機，擔任中長程及區域航線主力機型。同時，華航也完成簽署新型廣體客機與貨機採購訂單，包含十架A350-1000 客機、十架777-9客機及四架 777-8F 貨機，預計2029年起交付。