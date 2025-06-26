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小米AI眼鏡亮相 全面對標Meta 實現「人車家全生態」

記者謝守真／綜合報導
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圖為Oakley Meta AI眼鏡。(取材自@oakleymeta)
圖為Oakley Meta AI眼鏡。(取材自@oakleymeta)

醞釀許久，小米集團宣布，於26日19時發表AI眼鏡，宣告加入全球智慧眼鏡「百鏡大戰」。小米將此款眼鏡定位為「面向下一代的個人智慧設備」，並與其汽車、智慧家居等場景聯動，作為小米「人車家全生態」策略一環。

快科技報導，作為小米首款真AI智慧眼鏡，該產品將採用雙芯架構，並且自備鏡頭，預計能實現Meta雷朋一樣的拍攝效果。預計還能透過鏡頭來感知現實世界，結合AI帶來豐富玩法，如類似蘋果視覺智慧的功能，可透過鏡頭辨識物品，自動辨識餐廳等，並給價位、評分等。

小米AI眼鏡的傳聞由來已久，去年底已有知情人士透露，小米與歌爾股份達成合作，並計畫於2025年第2季推出新一代AI眼鏡，出貨量上看30萬副。產品將全面對標Meta的Ray-ban，整合AI功能、音訊模組和鏡頭，並以自有品牌形式發布。隨後小米眼鏡型號M2442G1於今年1月取得入網許可，2月亦有網友注意小米眼鏡低調啟用微博。

小米此一布局正值AI眼鏡產業爆發期。IDC預測顯示，今年全球智慧眼鏡出貨量將達1205萬副，年增18.3%，而中國市場成為主要增長引擎，百度、華為、閃極科技和雷鳥創新等品牌均已入局，形成「百鏡大戰」局面。

據悉，目前市場產品價格跨度較大，如小米先前推出的「米家智慧音頻眼鏡2」售價人民幣1199元（約167美元），而雷鳥X3 Pro定價高達人民幣8999元（約1254美元）。小米AI眼鏡若秉持中低定價策略或將重塑行業格局。

不過，小米面臨的技術挑戰也不容忽視。業界普遍存在續航短、SLAM（同步定位與地圖建構）精度不足和手勢辨識誤觸率高等問題，連Meta也尚未完全克服，小米能否克服這些困難也引發市場關注。

證券日報指出，AI眼鏡被譽為繼智慧型手機之後的下一個超級終端，其相關產業鏈一直備受市場關注。近日，從深圳市多家實體零售店可見，AI眼鏡C端（個人消費）市場熱度漸起，一群消費者踴躍「嘗鮮」。有門市配鏡顧問稱，門市設置展示智慧眼鏡專區，吸引不少消費者前來體驗，加之可享受以舊換新補貼，一些消費者試戴後即直接購買。

小米透過微博官宣，將於26日晚7時，發布「面向下一代的個人智慧設備」小米AI眼鏡...
小米透過微博官宣，將於26日晚7時，發布「面向下一代的個人智慧設備」小米AI眼鏡。(美聯社)

小米 AI 智慧眼鏡

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