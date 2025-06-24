我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

餓了麼、飛豬併入阿里電商 打造大消費平台

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿里巴巴集團執行長吳泳銘宣布，即日起外送平台餓了麼、線上旅遊平台飛豬合併入阿里中國電商事業群。（路透）
阿里巴巴集團執行長吳泳銘宣布，即日起外送平台餓了麼、線上旅遊平台飛豬合併入阿里中國電商事業群。（路透）

中國電商戰場再迎新變化，阿里巴巴集團執行長吳泳銘23日發布內部郵件宣布，即日起外送平台餓了麼、線上旅遊平台飛豬合併入阿里中國電商事業群。分析認為，傳統電商缺乏新故事的當下，電商平台們想要用「大消費平台」為自己創造更多可能性。

第一財經報導，吳泳銘在全員信中稱，這是阿里從電商平台走向大消費平台的戰略升級。餓了麼、飛豬繼續維持公司化管理模式，業務決策執行上與中國電商事業群集中目標、統一作戰。

報導稱，飛豬、餓了麼、淘天會師後，將會發揮各自優勢和長項，建構更完整的大消費服務體系。特別是即時零售領域，淘寶閃購與餓了麼將加強合作，全面打通各項資源。數據顯示，淘寶閃購正式上線不到一個月，每日訂單量就超4000萬筆。

海豚智庫創辦人、電商分析師李成東認為，這「說明本地生活業務在阿里保持獨立性的價值和意義沒有那麼大了。在競爭中，這些業務不具備獨立性。」調整背後，阿里巴巴似乎在重新審視各業務獨立的價值，正走向超級App邏輯，阿里的「整合」或許尚未結束。

據悉，阿里2023年3月推出「1+6+N」組織變革，餓了麼、飛豬被劃入本地生活集團。

阿里當時強調各業務獨立面對市場，鼓勵各業務集團透過獨立上市等方式激發組織活力實現價值。但隨菜鳥、盒馬上市折戟，阿里對整合集團資源，圍繞電商、阿里雲業務，加強業務協同力度再提升。

另有分析認為，電商流量成本高漲、價格戰壓縮利潤，今年平台相繼轉向尋求外部創新以擺脫內捲困境。在此下，中國平台們想用「大消費平台」創造更多可能性。

但在這之中，電商過去累積的供應鏈管理、用戶服務能力能否解決即時零售、酒旅市場的新問題仍待觀望，除資源整合與補貼投入的熱戰，更多模式的創新更是影響戰局的關鍵。

電商 阿里巴巴 淘寶

上一則

號稱比美Nvidia的RTX4060 中國礪算新GPU效能翻車

下一則

IMF總裁示警：美攻伊朗 風險超過能源市場

延伸閱讀

傅園慧1小時游泳課 這家企業用10萬元拍下

傅園慧1小時游泳課 這家企業用10萬元拍下
蘋果AI入中腳步近？阿里推蘋果MLX框架優化AI模型

蘋果AI入中腳步近？阿里推蘋果MLX框架優化AI模型
23歲移工慘遭機台捲斷手指...雇主冷靜撿起放冰袋 整外醫精準接回

23歲移工慘遭機台捲斷手指...雇主冷靜撿起放冰袋 整外醫精準接回
TikTok收購印尼最大電商 當局調查認定存壟斷風險

TikTok收購印尼最大電商 當局調查認定存壟斷風險

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
比特幣。路透

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

2025-06-23 10:52
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
美國有一檔ETF以配息率高達15%為賣點。路透

美國也瘋高股息 這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

2025-06-17 09:34
美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

2025-06-18 10:20

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束