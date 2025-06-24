中國哈囉出行聯手螞蟻寧德 進軍自駕車

中國知名出行公司哈囉出行宣布進軍自動駕駛計程車（Robotaxi ）賽道，並引入螞蟻集團 及寧德時代，三方首期合共出資人民幣30億，共同成立「上海造父智能科技有限公司」，將專注L4級自動駕駛技術研發、安全應用和商業化落地。

哈囉出行23日於微信公眾號上宣布正式進軍Robotaxi賽道，由哈囉、螞蟻集團、寧德時代透過旗下投資公司共同發起成立的造父智能在上海註冊，公司註冊資金人民幣12.88億元，將專注於L4級自動駕駛技術研發、安全應用和商業化落地。而「造父」是中國歷史上著名善禦者，具有高超的駕車技藝。

哈囉提到，新公司由上海雲瑒企業管理顧問有限公司（螞蟻集團）、上海鈞哈網路科技有限公司（哈囉）、寧波梅山保稅港區問鼎投資有限公司（寧德時代）共同持股，三方首期合計出資超過人民幣30億元。據悉，哈囉、螞蟻集團、寧德時代已於4月簽署三方戰略合作協議。三方基於各自技術和資源優勢，合作研發L4自動駕駛技術，並推動商業化應用和生態建設。

哈囉還透露，近年持續深化旅遊業務，拓展海外市場，並推動AI 在旅遊領域的深度應用。哈囉Robotaxi業務及研發團隊已招募一批AI大模型、自動駕駛等領域的技術人才，完成核心人才矩陣的搭建，未來將持續吸收全球優秀人才。

值得注意的是，除哈囉外，中國出行平台正爭相布局自動駕駛計程車領域。吉利旗下曹操出行於2月28日上線曹操智行自動駕駛平台，搭載吉利「千里浩瀚」Robotaxi解決方案的車輛在蘇州、杭州啟動示範營運。同時，上汽集團在2018年時推出享道出行，也在布局Robotaxi商業化營運。另外，還包括百度旗下的蘿蔔快跑以及小馬智行、文遠知行等企業皆已入局。