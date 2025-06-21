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鴻海德州廠人形機器人預計明年Q1上線 生產輝達AI伺服器

記者蕭君暉、編譯吳孟真／綜合報導

路透報導，鴻海輝達（NVIDIA）正在洽談未來幾個月內，在鴻海德州休士頓的新工廠部署人形機器人，用以生產輝達的人工智慧（AI）伺服器。

這項合作創下多個紀錄，包括首次由人形機器人協助製造輝達AI產品，鴻海第一個在產線使用人形機器人的AI伺服器工廠，將大幅改變生產製造生態，象徵著製造流程轉型的里程碑。

針對路透報導，鴻海20日沒有評論。鴻海董事長劉揚偉之前表示，攜手輝達在AI伺服器與自動駕駛等領域合作之後，下一個一定是機器人產業。機器人是鴻海三大未來產業之一，業務涵蓋工業用、商用、醫療、家用等，為客戶提供整機製造的一站式服務，將攜手客戶與合作夥伴進行軟體開發，在機器人產業做到垂直應用，以此帶動鴻海的創新與轉型。

鴻海與輝達合作的人形機器人，嘗試使用優必選機器人公司的產品。路透引述消息來源指出，目前還不清楚鴻海的休士頓工廠會使用的人形機器人種類、外觀和數量。雙方預定目標是明年第一季在新工廠上線，用以生產輝達的GB300 AI伺服器。

據了解，休士頓工廠比鴻海既有的AI伺服器製造基地擁有更大的空間，鴻海已經訓練機器人拿取與放置物體、插入纜線，以及組裝工作。對輝達而言，在AI伺服器製造流程中使用人形機器人，象徵該技術的進一步進展，輝達本身就為人形機器製造商供應打造這類機器人的平台。

鴻海除了攜手輝達進軍人形機器人之外，廣泛推出垂直領域的機器人，5月時宣布與AI倉儲自動化領導廠商Robust.AI，建立策略性製造夥伴關係，共同擴大旗下產品Carter多功能協作型機器人的生產規模，已部署在全球物流巨擘DHL在美國的倉儲中心，為DHL提升60%的生產力，也為鴻海集團在AI機器人領域的業績再下一城。

在護理機器人方面，鴻海則攜手台中榮總，共同研發AI護理協作機器人「Nurabot」。這款機器人搭載輝達為醫療機器人打造的實體AI平台Isaac for Healthcare，並採用輝達Jetson AGX Orin 系統模組，運用輝達Omniverse模擬應用進行訓練，並於NVIDIA OVX平台上執行實體與虛擬整合模擬，實現自主導航、多模態感知與即時環境建模功能。

鴻海 輝達 AI

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