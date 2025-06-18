高盛：中國新住房需求恐遽降 較8年前高峰大減75%

高盛預估，未來幾年中國城市的新住房需求將比2017年的高峰大減75%。（中新社資料照片）

中國房市表現不佳，美國投行高盛 最新報告預估，未來幾年中國中國城市的新住房需求將比2017年的高峰大減75%，主要因為人口減少和價格下跌的預期心理持續衝擊投資興趣。

彭博引述高盛報告指出，未來十年間，中國城市住房的年需求將從2010年代的年均940萬套，降至2025至2030年間的年均410萬套，更遠低於2017年的年需求高峰2,000萬套，減少幅度高達75%。

高盛亞太區首席經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）與中國經濟學家閃輝等人在報告中提到，人口減少和城鎮化放緩意味著住房的需求正在下滑，隨著投資者出售空置房產，中國的投資性購房需求可能轉為負值。

在房價 預期持續下行的背景下，投資性房產持有者在可預期未來內，可能將成為市場上淨賣方。儘管中美間達成關稅休戰協議，但並未明顯提振中國經濟。在房價下行背景下，企業利潤和員工收入受到壓縮，導致購房需求受抑制，使得政策制定者面臨重啟市場活力 挑戰。

報導指出，該悲觀展望再次加深外界對中國房地產 市場前景的擔憂。經歷多年供過於求後，中國房地產行業已陷入停滯，並深陷債務泥潭，持續承壓。

中國國家統計局發布數據顯示，5月個級別城市新房價格全線下跌，一線城市新房價格月減0.2%，二線城市新房價格月減0.2%。三線城市新房價格月減0.3%；二手房價更不樂觀，一線城市二手房價格月減0.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點。二、三線城市二手房價格月減0.5%，降幅均擴大0.1個百分點。