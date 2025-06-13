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科大訊飛董事長：為避免卡脖子 堅定走自主可控之路

記者陳湘瑾／即時報導
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中國人工智慧公司科大訊飛董事長劉慶峰近日發表內部講話。（圖／取自經濟觀察報）
中國人工智慧公司科大訊飛董事長劉慶峰近日發表內部講話。（圖／取自經濟觀察報）

中國人工智慧公司科大訊飛董事長劉慶峰日前表示，相比使用輝達(NVIDIA)等海外算力，基於中國國產算力進行大模型訓練和算法創新面臨諸多挑戰，但為了避免「卡脖子」，將堅定不移地走自主可控之路。

快科技報導，在科大訊飛成立26周年之際，劉慶峰發表內部講話，提出上述觀點。

劉慶峰表示，基於國產算力進行大模型訓練和算法創新面臨諸多挑戰，像是需要增加移植適配、性能調優、對比驗證等額外步驟和算力，「基於國產算力的所有新算法研發會慢三個月，在今天這個你追我趕的時代，這是不得了的差別。」

但他強調，科大訊飛將堅定不移地走自主可控之路，一是公司具備這樣的實力，能夠做到；二是為了避免被卡脖子，必須做到，他並稱「基於國產算力的新算法研發，會慢一些，但不會矮。」

他還強調，未來一個國家和民族在全球的影響力，將部分取決於其能夠輸出多少主權大模型，「如果說中國能向更多國家提供底座大模型能力，中華民族在全球的影響力很快就能上來。從這個角度來說，科大訊飛也要堅定不移地為世界提供第二選擇。」

作為中國最早進入語音識別、機器翻譯等領域的企業之一，科大訊飛近年來將重心轉向大模型研發及行業化落地。其產品包括錄音筆、翻譯機和助聽器等，應用領域覆蓋智慧教育、智慧醫療、智慧汽車、AI企業解決方案、智慧城市等行業應用領域。科大訊飛的AI大模型也在今年大阪世博會的中國館展出，使用中日英三種語言交互。

據經濟觀察報，科大迅飛的海外市場呈現快速增長，今年1-5月科大訊飛海外AI銷售收入增長25倍，C端硬件銷售增長3倍。訊飛智能辦公本在日本上市兩個月，成為Makuake眾籌平台平板類銷售額Top1。

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