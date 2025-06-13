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台幣狂升2.6角 衝近3年高點 成交量逾24億美元

記者陳美君／綜合報導
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美國通膨降溫，市場押寶聯準會可能提早降息，美元指數12日急跌0.78%，激勵非美貨幣強升，台幣匯率盤中激升2.95角、最高攀抵29.625元；台灣央行雖進場調節，但未大力阻升，台幣終場上漲2.6角、收在29.66元，寫近三年新高紀錄。

台灣央行統計顯示，台幣匯率連兩升，累計升值2.95角；今年6月以來，累計升值2.69角，升幅達0.91%。

台灣匯銀主管透露，熱錢12日大舉匯入，出口商與投信業也進場拋匯，市場一面倒地賣美元，令台幣匯率重燃升值氣焰；相對於市場湧現的美元拋匯潮，政府基金、購油款與進口商全都興趣缺缺、不急著進場買，缺乏「援軍」的央行幾乎是市場唯一的美元買家。

為避免升勢失控，台灣央行選在幾個關鍵價位進場調節、減緩升勢，匯市交投熱絡，總成交量高達24.15億美元。

台灣央行統計顯示，美元指數12日下跌0.78%，台幣匯率單日強升0.88%，為5月初「暴力升值」以來單日最大升幅。

不過，台灣主要貿易對手國貨幣韓元12日升值1.04%、歐元升幅0.94%，都比台幣匯率更為強勢。

至於日圓、星元與人民幣匯率，12日分別上漲0.87%、0.32%與0.05%。

台灣匯銀主管說，為避免外資趁亂炒匯，預料央行仍將緊盯匯市交易、要求外資匯入後應盡速投入股市，必要時啟動外匯專案金檢，以維護匯市秩序。

台灣匯銀主管表示，美國公布5月消費者物價指數（CPI）低於市場預期，顯示美國通膨降溫，市場押寶聯準會可能提前降息，拖累美元指數急跌，非美貨幣同步升值。對於央行12日並未強力調節，匯銀主管說，可能是著眼這波匯入潮尚未完結，過早進場干預，只是白白浪費銀彈。

此外，外資12日大舉匯入台灣，但在股市僅小幅買超，預料也將引來台灣央行的關切眼光；按過去經驗，外資匯入後一周內還沒進場買股票，就會被央行視為有炒匯嫌疑，將電洽保管行要求外資盡速投入股市，若不買股票就得盡速撤出，不能停在台幣帳戶裡坐等台幣升值賺匯差。

央行 匯率 貨幣

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