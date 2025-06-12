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台塑轉型創新事業 啟動19.5億美元投資

記者謝柏宏／綜合報導
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台塑董事長郭文筆。（記者曾學仁／攝影）
台塑董事長郭文筆。（記者曾學仁／攝影）

台塑創新轉型，啟動新台幣585億元（約19.5億美元）大投資計畫。台塑董事長郭文筆11日表示，台塑正進行多項措施以提高經營績效及轉型發展，總投資金額新台幣585億元，其中包括半導體領域在內的三大創新事業，投資額將達新台幣285億元（約9.5億美元）。

台塑公司昨日召開股東會，董事長郭文筆主持並揭示，台塑將啟動四個轉型、全球布局。轉型做法方面包括，一、新產品、新事業開發；二、能源轉型；三、數位轉型；四、全球投資布局。全球布局則包括台灣、大陸、美國等地有多個新廠與建置案。

在新產品及新事業開發方面，郭文筆表示，將朝半導體、綠能環保及醫療保健三個發展趨勢，要推動前瞻性產品技術移轉或合作開發，包含1-己烯、聚烯烴彈性體(POE)、電子級氫氣等17項產品，預計投資新台幣285億元，每年可增加營業額新台幣230億元（約7.6億美元）。

台塑也積極參與半導體產業鏈布局，台塑液鹼已穩定供應半導體產業，作為廢水處理使用，接下來將進一步評估開發電子級的化學品及氣體。

台塑勝高公司麥寮新建12吋矽晶圓廠，今年完工投產，可提高先進製程用銷售量，挹注該公司轉投資收益。

此外，台塑大金公司電子級氫氟酸，目前在國內半導體市占率超過55%，因應先進製程需求持續成長，已經規劃在大發廠擴建新產能；台塑德山公司電子級異丙醇，則廣泛使用在半導體的先進製程，正進行廢液回收工程，並規劃擴建新產能，以滿足半導體先進製程需求。

在能源轉型方面，台塑配合未來的綠電需求，評估增設風力與太陽能發電機組，預計投資新台幣43億元（約1.4億美元），2030年發電量可達2億度，預估每年可減碳18.4萬噸。

數位轉型部份，近年來在台塑企業總裁王文淵領導下，截至今年5月共提出576項AI開發案，目前已完成354項，下半年將進行222項，預估年效益新台幣20億元（約6680萬美元）。

全球投資布局方面，台塑進行中的海內外擴建及去瓶頸工程共七案，總投資金額新台幣210億元（約7億美元），今年下半年起陸續完工運轉，主要項目包括台灣PVC廠去瓶頸、擴建仁武碳纖及原絲廠、新建麥寮電子級氫氣廠、高雄洲際碼頭新建一座，以及乙烯冷凍槽等五案，在中國大陸寧波及美國德州，也將新建一座乙烯冷凍槽及1-己烯廠。

郭文筆表示，為了降低成本，台塑在高雄洲際碼頭投資設置12座儲槽及一座鹽倉，其中乙烯冷凍槽將於2025年下半年完工外，未來可視國際行情變化，機動在現貨市場購入低價原料，預估年效益新台幣4.7億元（約1569萬美元）。台塑今年所進行的專案改善共計131案，預估投資新台幣47億元（約1.5億美元），預定今年下半年起陸續完工，年效益新台幣1.2億元（約400萬美元）。

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