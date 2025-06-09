上市7周年 工業富聯：AI是歷史性機遇

鴻海 集團旗下工業富聯上市滿七周年。工業富聯董事長鄭弘孟8日於工業富聯網站發出以「攜手同心 未來可『7』」為題的「致全體同仁」信表示，人工智慧（AI ）就是這個時代最確定的歷史性機遇。

鄭弘孟在上述「致全體同仁」信中表示，過去一年，全體同仁共同奮進，創下「四個新高」，營收利潤創新高、AI業務發展創新高、股東回報創新高、企業 ESG 評級創新高。

鄭弘孟認為，工業富聯的未來就藏在「Fii」三個字母 裡。其中，他就「F」提到「Future」稱，從上市之初，其就提出「深根中國大陸，布局全球市場」的發展戰略。未來，將持續加大在大陸國內的資金投入力度，深化產業布局，也會繼續完善全球產能建設，強化區域製造交付能力。

就「I」提到「Innovate」稱，工業富聯要堅持Al驅動創新發展，持續鞏固在AI產業上的優勢地位。一方面，積極加大研發投入，不斷強化在AI全產業鏈的垂直整合能力，深化與核心客戶合作，共推AI技術創新與發展；另方面，將AI融入公司生產營運，借助AI最新技術成果，推動技術、產品、業務、市場的變革。

就「I」還提到「Invaluable」稱，將以打造國際知名的永續品牌為目標，實現更綠色、更規範的ESG願景。

此前，鄭弘孟在工業富聯2024年年報中曾指，AI浪潮洶湧澎湃，以不可阻擋之勢重塑全球科技與產業格局，機會與挑戰並存。AI技術實現跨越式發展，成為全球經濟增長新引擎。依托AI全產業鏈垂直整合及智慧製造等優勢，助推AI業務實現突破性進步，AI伺服器營收年增超150%，與客戶共研的下代產品也陸續出貨。