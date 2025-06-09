中國6月零售業景氣指數50.1 連續10個月擴張

中國6月零售業景氣指數為50.1，已連續十個月維持在擴張區間。（新華社）

中國經濟持續疲軟，提振消費為當前政策重心之一。中國商業聯合會近日發布數據指，6月零售業 景氣指數（CRPI）為50.1，已連續十個月維持在擴張區間。分析認為，CRPI指數小幅回落，顯示消費能力尚需提升。

最新數據顯示，6月零售業景氣指數為50.1，較上月下降0.4個百分點，連續十個月維持在擴張區間。從產業分類來看，三大分類指數出現分化，商品經營類指數為49.5，較上月下降0.9個百分點；電商 經營類景氣指數為50.8，較上月升0.8個百分點；租賃經營類指數為51.3，較上月降0.5個百分點。

分析稱，中國6月氣溫開始升高，線下商品零售逐漸進入經營淡季，疊加「618」線上促銷力度加大對線下商品零售產生分流效應，商品經營類企業預期明顯變弱，租賃經營類企業面臨存量市場的經營壓力仍大，結構性調整任務重，而居民消費能力提升仍需加強。

此外，受「618」促銷活動影響，6月電商經營類企業備貨意願維持穩定。

據了解，CRPI是反映當期零售業經營預期變動的綜合指數，當CRPI高於50時，反映零售業總體較上月擴張。反之，低於50則反映零售業總體較上月收縮。