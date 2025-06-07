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台商業服務業下半年恐衰退 缺工惡化衝擊消費市場

記者葉卉軒／綜合報導
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台商研院6日發布商業服務業景氣循環分析預測，趨勢顯示，今年下半年的商業服務業景氣步入衰退之風險極高。同時，住宿餐飲業因缺工而阻滯成長，商研院示警，勞動市場供給問題若持續惡化，恐衝擊消費市場。

美國對等關稅讓全球壟罩不確定性與不可預測性，商研院也示警，瀕臨隨時可能引爆的地緣政治衝突風險，需防範進一步的「世界經濟大戰」，台灣不只不能倖免其中，且是經濟戰的核爆中心。

商研院指出，出口貿易是台灣經濟成長的火車頭，關稅提高必然衝擊到其成本與價格，但台灣可善加運用的晶片科技與充裕資本優勢，借力使力進行全面智慧化生產力革命。

商研院景氣預測小組由商研院董事長許添財親自帶領，6日發布最新商業服務業景氣，同行指標綜合指數於今年第1季持續下行，經標準化的循環綜合指數來到4月的-0.4828個標準差，並預測到2025年10月會持續降到-1.1683個標準差，許添財指出，下半年商業服務業衰退風險不宜小覷。

至於領先指標綜合指數在2023年6月觸底，反彈上升力道有增無減，而於12月脫離-0.5個標準差的歷史經驗衰退區，更於2024年6月轉負為正，來到今年4月的+0.8504個標準差，顯示景氣循環變動將再往上提升。

商研院分析，「同行綜合指數」與「領先綜合指數」再度發生類似受到疫情干擾時的「背離」現象，同時經過標準化後的循環指數變動速度比較，「同行綜合指數」的下降速度遠快於「領先綜合指數」的上升速度。顯示商業服務業的景氣循環變動正遭有別於一般總體經濟因素的影響，有待深入商業服務業內部的結構或外部的特殊干擾等因素加以探討，以便尋找有效抗衰對策。

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