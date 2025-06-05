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中國前5月住宅用地 成交量驟減28.5% 成交總價逆勢上揚12.1%

財經新聞組／綜合報導
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中國今年1至5月住宅用地成交量驟減28.5%；累計成交總價反倒上升12.1%。（路透資料照片）
中國今年1至5月住宅用地成交量驟減28.5%；累計成交總價反倒上升12.1%。（路透資料照片）

中國今年1至5月住宅用地成交量驟減28.5%；累計成交總價反倒上升12.1%。在房地產市場寒風中，機構解析，數據顯示房企對於核心城市優質地段仍有較高購地熱度，例如北京、上海。

中央社引述財新網報導檢視萬得（Wind）數據統計發現，一線、二線城市的住宅用地出讓數量、成交樓面價（單位建築面積的土地出讓價格）都在上升，這些熱點城市成交量、成交價提升，也拉高了數據總額。

萬得數據顯示，今年1至5月期間，中國330個城市累計成交住宅用地2381件，較去年同期驟降28.5%，對應建築規劃面積為1.33億平方公尺，年減8.1%；累計成交總價逆勢上揚12.1%，達人民幣5887億元（約818億美元）。

以5月單月來看，30個一線、二線城市合計成交住宅用地72件，對應規劃建築面積524萬平方公尺，總額占比分別為16%、23%；這些城市成交樓面價為每平方公尺8598元，較整體平均水準高出146%，總價達人民幣451億元（約62.6億美元）。

非一線、二線城市的土地出讓市場難以樂觀看待。萬得數據指出，今年5月300個三線、四線、五線城市合計僅成交住宅用地373件，年減42%；若與2021年同期相比，減幅更加擴大，達69%。

數據資料呼應市場研究機構中指研究院報告內容。中指研究院5月30日發布報告表示，目前核心城市的優質地段維持較高熱度，重點企業聚焦在北京、杭州、上海、成都等城市拿地，房企拿地資金往收益確定性高、現金流回籠快的項目流動。

一名房企投資拓展部門人士在財新網報導中表示，目前三線、四線城市出讓住宅用地數量較少，不過若是地段位置較好，單價也會相對地較高，所以成交樓面價上漲算是結構性變化。

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