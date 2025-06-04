應對美國禁令 中國加速EDA國產化

美國新一波EDA軟體禁令，恐對中國先進IC設計造成影響，小米首當其衝。（路透資料照片）

在美國禁令壓力下，全球前三大EDA（電子設計自動化的軟件工具）廠商新思科技（Synopsys）、Cadence、西門子近期集體暫停對中國半導體公司的產品支持與升級服務，中國商務部 稱將維護權益，並採取有力措施。有觀點認為這將加速中國EDA國產化進程，不過其仍缺乏產業鏈整合，且多集中成熟製程，對於高階晶片影響仍大。

在衝擊評估上，界面新聞報導，中國業內認為，該禁令對成熟製程影響不大，但先進節點比較麻煩，並認為未來走勢得看美國後續政策。

目前中國將希望寄託於EDA國產化，據市場調研機構Mordor Intelligence報告統計，中國國產EDA廠商市占率，2020年約為6.2%，2023年提升至約11.5%，預計到2025年可能達到14%左右。

因為中國國產EDA起步較晚，規模也有限。經濟觀察報報導，中國國內EDA企業主要集中在單點工具（point-tool），缺乏產業鏈整合經驗。如華大九天提供模擬電路設計全流程EDA工具；概倫電子主要提供器件建模和電仿真兩大集成電路製造和設計的關鍵環節的工具；芯華章提供數位驗證全流程等。

中國國產廠商的EDA產品集中用於10奈米及以上的成熟製程晶片領域。以市占率位居第一的華大九天為例，其EDA軟體主要用於模擬和混合信號電路設計領域表現，適配14奈米及以上製程。

此外，自行設計高階晶片並委託台積電 生產的中國科技業者，恐將成為美國新一波軟體禁令的最大受害者，尤以小米 首當其衝。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，美國5月限制電子設計自動化（EDA）業者供應技術給中國後，智慧手機品牌小米成為首波受衝擊的中國業者。

小米今年5月發表自行研發、在技術上有重大突破的玄戒（XRING）01行動處理器，採用先進的3奈米製程，由台積電生產，設計過程涉及多家美國EDA公司的授權和工具，而這些技術如今已遭限制。

知情人士透露，雖然這款晶片最初僅會應用於少數機型，但小米的規畫是未來將全面應用到旗下所有高階手機與平板裝置。