中國5月製造業PMI 跌落榮枯線 顯示關稅戰已經衝擊景氣

5月財新中國製造業PMI降至48.3，創近兩年半最低水準。（路透資料照片）

由史坦普全球編制的5月財新中國製造業採購經理指數（PMI）降至48.3，較4月下降2.1個百分點，是自去（2024）年10月以來、近八個月首次跌至臨界點50以下的收縮區間，並創下2022年9月以來、近32個月最低水準，顯示關稅 戰已衝擊中國製造業景氣。

該結果與中國官方PMI數據基本一致。中國國家統計局此前公布的5月製造業PMI為49.5，雖較4月回升0.5個百分點，但已連續第二個月低於50景氣榮枯線，顯示製造業整體仍處於收縮區間。

從財新PMI分項數據看，5月供需均從擴張轉為明顯收縮。新訂單指數跌至榮枯線以下，且為2022年10月來最低，這部分受美國對等關稅政策的衝擊，當月新出口訂單指數在收縮區間進一步下行；由於需求低迷，生產亦結束此前持續一年半的擴張，降至2022年12月以來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆分析稱，當前中國經濟發展不利因素依然偏多，外部貿易環境不確定加大，疊加內部困難挑戰。第2季伊始，主要宏觀經濟指標顯著走弱，經濟下行壓力較此前明顯增加。

王喆認為，在政策方面，前期支持性消費政策效果持續性需進一步評估，並根據實際情況推出接續舉措。更為重要的是，拉動內需應回歸收入基本面，要採取切實可行措施改善就業環境，增強民生保障，增加居民可支配收入，改善市場主體預期，才能推動經濟持續回升向好。

財新製造業PMI調查樣本結構與覆蓋範圍與官方大不同，財新樣本量‌僅調查‌400至650家中小型私營企業‌，集中於出口導向型行業，區域分布‌側重‌沿海經濟發達地區‌（如廣東、浙江）。

中國國家統計局公布的官方PMI‌樣本量‌覆蓋中國全國31個製造業行業的‌3000多家大中型企業‌，包含較多國有企業和央企，中國全國範圍均衡抽樣，代表整體經濟趨勢。