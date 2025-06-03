關稅衝擊 財新中國5月製造業PMI降至48.3 創兩年半新低

財新中國製造業採購經理指數（PMI）降至48.3，創2022年9月以來最低水準，也是近八個月來首次萎縮，顯示美國關稅影響已衝擊中國經濟。（路透）

中美關稅 戰陰霾持續，5月製造業供給和需求下降，財新中國製造業採購經理指數（PMI）降至48.3，較4月下降2.1個百分點，是自去（2024）年10月來首次跌至臨界點以下，並創下2022年9月以來最低水準。同時，該項數據也是8個月來首次萎縮，顯示美國關稅影響已衝擊中國這個製造業大國。

據中國《財新網》3日最新數據，顯示5月財新中國製造業PMI錄得48.3，較4月下降2.1個百分點，2024年10月來首次跌至臨界點以下。這一數字低於路透調查分析師的預期，並象徵著自去年9月以來的首次萎縮，這也是32個月以來的最低水準。

該結果與前不久發布的中國官方PMI數據基本一致。中國國家統計局此前於5月31日公布的5月製造業PMI為49.5，較4月的49回升0.5個百分點。然而，這已是該數值連續第二個月低於50景氣榮枯線，新加坡 《聯合早報》指出，這「顯示製造業整體仍處於收縮區間」。

另，從財新中國製造業PMI分項數據看，5月供需均從擴張轉為明顯收縮。新訂單指數跌至榮枯線以下，且為2022年10月來最低，這部分受美國對等關稅政策的衝擊，當月新出口訂單指數在收縮區間進一步下行；由於需求低迷，生產亦結束此前持續一年半的擴張，降至2022年12月以來最低。調查顯示，投資品類產量和需求下降較為明顯。

財新智庫高級經濟學家王喆稱，當前經濟發展不利因素依然偏多，外部貿易環境不確定加大，疊加內部困難挑戰。第二季伊始，主要宏觀經濟指標顯著走弱，經濟下行壓力較此前明顯增加。

王喆續稱，在政策方面，前期支持性消費政策效果持續性需進一步評估，並根據實際情況推出接續舉措。更為重要的是，拉動內需應回歸收入基本面，要採取切實可行措施改善就業環境，增強民生保障，增加居民可支配收入，改善市場主體預期，推動經濟持續回升向好。

此前，中美兩國於5月12日在瑞士日內瓦舉行首輪經貿談判，會後發表聯合聲明，承諾在未來90天內互相下調此前加徵的高關稅，並繼續就經貿關係進行協商。

然而，美國總統川普近日在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指控中國「徹底違反」雙方達成的初步貿易協議 ，並暗示會採取相應行動。他說，自己之前因為同情中國處境而暫停超高關稅，如今「當好人」將到此為止。隨後，華府官員也批評北京在解除稀土出口限制方面動作遲緩。

中國商務部則在2日反控美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性，還「倒打一耙」，無端指責；並警告若果美方繼續損害中方利益，將堅決採取有力措施，維護正當權益。