全球4月面板出貨量 中企市占破7成

中國面板大廠京東方近這兩年打敗南韓廠商獨霸十多年的寶座，成為全球面板王。圖為京東方8K裸眼3D螢幕。（新華社）

市調公司洛圖科技最新發布「全球電視面板市場出貨月度追蹤」報告。2025年4月，全球大尺寸液晶電視面板的出貨量為18.7M片，創下近13個月以來的最低點，年減11.3%。其中，中國面板廠在全球市場的出貨量份額超過七成，達到71.1%，年增率與月增率分別提升了5.1和2.6個百分點。其中BOE京東方4月出貨量約490萬片，依舊排名第一。

快科技引述該報告指出，隨著LGD和TCL科技（TCL華星光電母公司）完成了廣州LCD工廠的交割，全球大尺寸液晶電視面板廠也由八家降至七家。至此，全球LCD電視面板業僅剩一座日系工廠，即位於中國廣州的夏普 SDP超視界G10.5工廠。

從全球市占率來看，4月台系面板廠Innolux（群創）和AUO（友達）的合併市占率為24.5%，年增率、月增率分別為3.1和4.1個百分點日韓系大尺寸LCD面板廠從4月起僅剩下日系Sharp（夏普）SDP超視界G10.5工廠，市占率降至4.4%。

從廠商出貨量排名看，一至七名分別是：京東方、TCL華星光電、群創、惠科、友達、彩虹光電（CHOT）與夏普。

此前另一家市調公司奧維睿沃（AVC Revo）數據顯示，4月全球LCD+OLED電視面板出貨量為19.6Mpcs，年增率、月增率分別下降10.5%、14.9%，其中，LCD電視面板出貨量月下滑14.6%，OLED面板月跌24.9%。

財聯社報導，CINNO Research研究總監劉雨實分析，4月初美國大幅加徵關稅 ，導致全球電視銷售不確定性激增，品牌廠商下調訂單導致4月TV面板出貨量月增率下降。面對Q2終端採購需求下滑，多家頭部面板廠已啟動大規模「動態控產」，行業4-5月稼動率跌破80%。

展望後市，劉雨實表示，TV面板稼動率預計6月開始回升到80%以上，今年下半年面板廠商稼動率預計維持在80%-81%，難以突破2025年第1季83%的稼動率水平。