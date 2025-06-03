我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

中國造船業新接訂單續當全球龍頭 訂單排到2029年

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國造船產業新接訂單量繼續保持全球第一，有造船企業手中的訂單已排至2029年。圖為江蘇泰興一家造船廠兩艘即將出塢的貨櫃輪。（新華社）
中國造船產業新接訂單量繼續保持全球第一，有造船企業手中的訂單已排至2029年。圖為江蘇泰興一家造船廠兩艘即將出塢的貨櫃輪。（新華社）

中國官媒央視財經報導，今年1至4月，中國造船產業新接訂單量全球市占繼續保持第一，占比超過67%。很多中國造船企業早已「爆單」，例如行業龍頭中國船舶集團手中的訂單已排至2029年。

具體來看，中國造船完工量、新接訂單量和在手訂單量分別達到1532萬載重噸、3069萬載重噸和2億2978萬載重噸，分別占全球市場49.9%、67.6%和64.3%。

不過，三項數據與去年相比有兩項減少，僅在手訂單量增7.3個百分點。2024年中國的造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球總量的56.7%、76.2%、57%。

報導稱，當前，很多造船企業的訂單飽滿，中國船舶集團有限公司作為行業龍頭，手持訂單已排至2029年。

下屬企業如滬東中華、廣船國際等承接了高附加值船型訂單，例如滬東中華2024年新接34艘LNG運輸船訂單，單船價值超2億美元。

業內人士指出，當前全球船廠產能持續處於緊平衡狀態，存量船隊周期性更新需求釋放，造船業景氣周期仍將持續。

報導指出，由於船舶平均使用壽命約20至25年，2000年前後建造的船舶進入集中報廢期，再加上國際海事組織（IMO）環保新規要求，全球綠色船舶需求激增，2024年相關訂單占比超70%，中國憑藉甲醇雙燃料、氨動力等技術占據主導地位。

值得一提的是，造船業是中國2015公布的「中國製造2025」方案中，提出要發展關鍵技術的十大產業之一。

美國國務卿魯比歐曾在去年參議員任內發表「中國打造的世界」報告指出，中國造船業已經在全球占有領先地位。報告並引述美國海軍情報2023年的分析指出，中國造船的產能超過美國200倍。

川普總統高喊要重振日漸衰落的美國造船業。不過，紐時指出，在美國造船需要的時間遠超亞洲，成本更是後者的近五倍，川普要想成功的前提是願意在未來持續多年投入數十億美元的資金。

川普 國務卿 魯比歐

上一則

美喊關稅增至50% 中鋼廠承壓 分析：中期仍取決供需

延伸閱讀

關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有

關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有
「大又美法案」闖關參院 川普喊話：7月4日前送我桌上

「大又美法案」闖關參院 川普喊話：7月4日前送我桌上
路透：美加速關稅談判 擬促各國6月4日前提最佳方案

路透：美加速關稅談判 擬促各國6月4日前提最佳方案
FDA前局長警告：未來或所有藥或都是中國製

FDA前局長警告：未來或所有藥或都是中國製

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手