理想公布Q1財報 淨利年減20%不如市場預期

中國造車新勢力理想汽車29日發布第一季財報營收259.3億元（人民幣，下同，約36.3億美元），年增1.1%，調整後（指採用Non-GAAP，即非一般公認會計原則）淨利潤10.2億元（約1.4億美元），年減20%，不如市場預期，理想汽車美股 盤前跌5%。

理想財報顯示，今年第一季汽車交付量9萬2864輛，年增16%。展望第二季，理想汽車預計第二季交付12.3萬輛至12.8萬輛，預計第二季營收325億元至338億元，低於市場預估的345.8億元。

數據顯示，第一季理想汽車車輛銷售收入247億元，年增1.8%， 但較上季減少42.1%。第一季車輛毛利率 19.8%，略高於去年第一季的19.3%，及去年第四季的19.7%。

理想汽車報告期內營業費用全線下降。第一季營業費用50億元，年減14%、季減4.2%，研發費用為25億元，年減17.5%，季增4.4%，銷售、一般及管理費用為25億元，年減15%，季減17.7%。理想汽車指出一般管理費減少，主要由於僱員薪酬減少、運營效率改善及市場推廣活動減少所致。