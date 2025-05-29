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中國全國國企利潤前4個月下降1.7% 資產負債率升0.2個百分點

記者謝守真／綜合報導
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中國財政部28日公布最新數據顯示，今年1至4月中國全國國有企業實現利潤總額為人民幣1.34兆元，按年下降1.7%。此外，4月底，中國國營企業資產負債比率65.1%，較去年同期升0.2個百分點。（美聯社）
中國財政部28日公布最新數據顯示，今年1至4月中國全國國有企業實現利潤總額為人民幣1.34兆元，按年下降1.7%。此外，4月底，中國國營企業資產負債比率65.1%，較去年同期升0.2個百分點。（美聯社）

中國財政部28日公布今年1至4月中國全國國有及國有控股企業經濟運作。數據顯示，今年1至4月中國全國國有企業實現利潤總額人民幣1.34兆元（約1861億美元），按年下降1.7%。此外，4月底，中國國營企業資產負債比率65.1%，較去年同期上升0.2個百分點。

據中國財政部網站28日消息，數據顯示，今年1至4月，中國國營企業營業總收入人民幣26兆2755億元（約3.6兆美元），與上年持平。利潤總額方面，今年1至4月，中國國營企業利潤總額人民幣1兆3491億元（約1861億美元），較去年同期下降1.7%。

除了營業收入和利潤總額數據，數據顯示，今年1至4月，中國國營企業應繳稅費人民幣2兆380億元（約3195億美元），年增0.1%。至於資產負債率，4月底，中國國營企業資產負債比率65.1%，較去年同期上升0.2個百分點。

資產負債率是衡量企業財務的重要指標，用來衡量企業利用債權人提供的資金進行經營的能力，以及反映債權人提供貸款的風險程度。資產負債率上升時，企業的負債占總資產的比率提高，即公司負債占比增多。這也代表著公司貨更依賴外部融資，且財務風險也相對提高。

另，中國統計局27日發布的數據指出，今年前4個月，中國規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額人民幣7023億元（約975.5億美元），年減4.4%

界面新聞指出，在全球經濟不確定性明顯加強，中國國內經濟面臨的內部和外部壓力較大的背景下，未來中國國營企業在穩定成長中如何扮演重要角色值得關注。

5月26日，中國國資委召開擴大會議強調，要鞏固提升傳統產業，廣泛應用數智技術、綠色技術，加速生產、管理、行銷模式變革與流程再造，促進現代服務業與先進製造業深度融合，使傳統優勢產業煥發出新的生機活力。會議同時提到，要有秩序發展戰略性新興產業與未來產業，深入實施產業煥新行動，加速培育啟航企業、領導企業、獨角獸企業。

去年底召開的國務院國資委召開中央企業負責人會議明確提到，要加大拓市增收、降本節支力度，切實改善經營性現金流，嚴肅財經紀律，擴大有效投資。

另外，會議提到，要切實抓好國有企業經濟佈局優化和結構調整，聚焦主責主業，加快國有資本「三個集中」，加大力度推進戰略性重組和專業化整合，推動重點產業提質升級，抓好產業煥新行動、未來產業啟航行動，優化生產力空間布局，更好發揮在現代化產業系統建設中的重要作用。

財政部 國務院 貸款

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