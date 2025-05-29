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台灣權證交易金額 躍居全球第四名

記者蔡靜紋／綜合報導
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台灣權證市場蓬勃發展，迭創佳績。臺灣證券交易所總經理李愛玲28日表示，在所有權證發行人的努力下，2024年全年上市權證檔數超過5.7萬檔，交易金額排名從全球交易所第六名躍升至第四，希望可以持續創新高。

李愛玲昨日出席經濟日報主辦第15屆「權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮時做出以上表述。

她指出，台灣自1997年開放權證發行業務以來，金管會及證交所、櫃買中心兩個交易所持續推動多項優化措施，如2009年實施權證流動量提供者機制、2010年實施流動量提供者當日沖銷交易、經濟日報推出第一屆「權民搶百萬」競賽，以及權證盤中交易方式由集合競價改採逐筆競價。

2014年時，再實施發行人評等制度，對造市品質較佳的發行人，不管是證交所、櫃買中心均提供獎勵措施，兩大交易所對權證獎勵付出許多，後來2023年又實施權證避險降稅制度，帶動權證市場蓬勃發展。

李愛玲表示，2024年全年發行人新申請的上市權證檔數達5萬7906檔，感謝各發行人讓證交所的權證交易金額排名從全球交易所第六躍升至第四。

因為所有權證發行人的共同努力，持續發行權證，提供投資人多樣的產品選擇，造就現今蓬勃發展的權證市場。關於券商公會提出的建議，證交所會持續與公會針對證券商需求，積極辦理相關措施。

權證是一項不管市場多或空都可以交易的商品，在市場波動時，可適度納入投資組合，創造多元化資產配置。李愛玲表示，證交所一定會積極配合發行人與券商公會來辦理相關推廣活動，最重要的是教育宣導，一定要讓投資人了解投資風險。

證交所表示，近來受到美國川普政府宣布加徵關稅措施影響，全球股市劇烈波動，台股走勢亦然。面對市場震盪，投資人需適時檢視與評估自身風險承受度，並根據市場波動情形調整投資策略，以降低風險。

台股 川普 關稅

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