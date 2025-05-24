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中國加速舉債收購閒置地 總金額逾3500億人民幣

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國各地政府從第2季以來公示擬使用專項債券收購存量閒置土地的節奏不斷加快，截至5月20日，中國各地公示的數量接近3000宗，總面積超過1.33億平方公尺，總金額超過人民幣3500億元（約485.7億美元）。

據中指研究院統計，3月公示地塊較2月增加超過460宗，4月公示地塊超過1到3月累計公示總量，總金額超過人民幣1700億元。

中國此前房地產市場低迷，大量房企拿地後無力開發成為閒置土地，去年10月中國政府曾經提及「允許專項債券用於土地儲備」（土儲專項債），為該專項債自2019年被叫停以來，時隔五年重啟發行，在中央相關的政策支持下，地政府在2025年以來加速相關行動。

界面新聞報導，國盛證券固定收益團隊分析師楊業偉表示，土儲專項債有幾項作用，一是調節土地供需關係，其次為緩解房企和城投平台的流動性壓力，最後是有利於解決「專項債」缺項目問題，加快專項債發行速度。

楊業偉也特別點出，近年來，中國地方專項債「缺項目」的矛盾逐步凸顯，這導致專項債發行節奏較慢，資金利用效率低。隨著土儲專項債重啟，專項債項目儲備不足問題將會緩解，專項債發行節奏也有望加速。

證券時報報導，不過中指研究院政策研究總監陳文靜點出，4月以來中國各地公示擬使用專項債券收回收購存量閒置土地明顯加速，但實際發行專項債的規模仍較小。

目前只有五個省分實際發行，用於收購存量閒置土地的專項債金額不足公示金額的五分之一，未來已公示項目的省份有望加速發行。

談及發行專項債收儲土地工作的未來推進情況，陳文靜表示，5月初中國人民銀行下調政策利率0.1個百分點，有望進一步降低各地發債成本，預計更多地區將參考已發行專項債省市的做法，明確收回收購存量閒置土地的價格，加快專項債的落實發行。

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