阿里雲加速全球化 新建7資料中心

阿里巴巴集團CEO、阿里雲智能集團董事長兼CEO吳泳銘。（取材自第一財經）

阿里巴巴集團CEO吳泳銘22日表示，全球化是阿里雲的長期戰略，阿里雲將以戰略級投入，打造全球雲計算一張網，今年將新建七個資料中心，加速AI 產品國際化，為中國企業出海鋪路搭橋。

吳泳銘昨在杭州參加「2025阿里雲中企出海大會」時表示，阿里雲將在三個方面加大投入。

首先是加速打造全球的雲計算網絡，他表示，在阿里雲內部討論時，常常強調一張具備AI技術服務能力和全球競爭力的雲計算網絡，是阿里雲的長期目標。

其次，阿里雲會加速大模型「出海」，加速AI產品國際化，目前阿里通義已開源200多個模型，衍生模型數逾十萬個，吳泳銘介紹，「千問3」目前已支持119種語言，涵蓋眾多小語種和方言。

在增加海外AI基礎設施布局的同時，加速部署通義、百鍊、PAI、大數據等AI應用所需產品。

阿里雲也將增強出海諮詢、技術和服務團隊建設，為中企「出海」鋪路搭橋。阿里巴巴先前宣布，未來三年將投入逾過人民幣3800億，用於雲和AI基礎設施建設，吳泳銘表示，阿里雲將加快打造覆蓋中國、日韓、東南亞 、中東、歐洲和美洲的全球雲計算網絡。

此外，阿里雲今年新開七個資料中心，包括馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、泰、南韓 、日、墨和菲律賓。