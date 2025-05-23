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聯想AI PC出貨超預期 去年淨利大增37%

記者林茂仁／綜合報導

全球個人電腦（PC）龍頭聯想集團22日公布2024/25財年年報，截至2025年3月31日，聯想全年營收690億美元，創歷史次高，年增21%；股東應占純益年增37%，達13.84億美元，主要原因是AI PC出貨量超預期，帶動營收及獲利走高。

不過，聯想集團第4財季營收169.8億美元，年增23%，股東應占純益約9000萬美元，年減42%，主因發行認股權證造成公允價值減損。第4財季獲利不如預期，影響聯想股價22日重挫5.4％。

聯想集團董事長楊元慶表示，這是聯想歷史上業績最佳的年分之一，過去一年，聯想在外部環境的重重挑戰之下，能取得如此強勁的業績感到非常自豪，面對未來挑戰，聯想依然承諾：市場份額不掉，利潤不掉。

聯想集團三大業務中最大的智能設備業務（IDG）方面，包括個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務，該業務年營收505億美元，增長13%，分部純益增長14%。基礎設施方案業務集團（ISG）年營收145億美元， 年增63%，主要得益於伺服器訂單的強勁增長、企業需求的回升以及新客戶的拓展。

在這場「後疫情周期+AI PC」的雙重背景下，聯想財報顯示，IDG全年營收實現雙位數強勁增長，PC業務進一步鞏固市場地位，全年全球市占率達23.7%，與第二名差距擴大至3.6個百分點。AI PC銷售超額完成全年目標。

與此同時，PC之外業務持續成為重要增長引擎。智慧手機業務全年營收年增27%，創併購摩托羅拉手機業務以來歷史新高。

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