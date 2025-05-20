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台廠威剛、群聯 首度打進輝達AI供應鏈

記者李孟珊／綜合報導
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台灣記憶體模組龍頭威剛、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC一哥群聯首度入列輝達供應鏈，打破過往由南韓、美國企業扮演輝達記憶體要角的局面，分別用於當紅的機器人、AI伺服器相關應用，後續將跟著輝達一起大咬AI大商機。

輝達執行長黃仁勳過往在公開活動開講，都會展示供應鏈背板，市場也會藉此挖掘「黃仁勳認證供應鏈」。他19日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表首場主題演講開場，一如過往秀出招牌供應鏈背板，涵蓋122家台企、學術機構與醫療機構夥伴，老面孔鴻海、廣達等都在名單上。

此次威剛、群聯首度入列輝達供應鏈，是19日黃仁勳供應鏈背板最大亮點，意味將跟輝達大咬AI大商機。

黃仁勳並強調儲存裝置在AI世界的重要性。他表示，AI的下一步，是擴展到每一個裝置、每一個終端，而儲存與記憶體將成為關鍵基礎設施。

此前，市場對輝達記憶體供應商聚焦SK海力士、三星、美光等南韓、美國企業，台廠多半屬於配角。如今黃仁勳認證威剛、群聯為供應鏈夥伴，在「黃仁勳認證下」，後續兩大廠可望迎來源源不絕訂單。

威剛是全球第二大、台灣最大記憶體模組廠，此次首度入列輝達供應鏈，主要是與工業電腦大廠合作機器人，提供記憶體相關產品，並供應伺服器代工大廠AI伺服器與通用型伺服器記憶體，通吃當紅的機器人、AI伺服器、邊緣運算等商機。

威剛投入自主移動機器人領域，整合視覺感測、自然語言理解與生成式AI能力，展現記憶體模組不僅是「儲存」，更是AI系統整合的中樞；威剛並與技嘉子公司技鋼合作，在巴西設立伺服器記憶體產線，提供客製化AI伺服器解決方案，成功打入新興市場。

威剛並順勢推出「TRUSTA」品牌，強打T7與T5兩大系列企業級固態硬碟產品，廣泛支援AI訓練、推論、向量資料庫、高效運算、虛擬化平台與伺服器開機儲存等應用場景。

群聯為全球前兩大NAND Flash控制IC廠，近年積極布局AI領域的成果也被黃仁勳看見。群聯正衝刺專為邊緣AI訓練與推論設計的aiDAPTIV+平台，可將LLM訓練資料分段儲存於快取區，讓終端裝置以現有硬體資源運行更大模型。

AI 供應鏈 輝達

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