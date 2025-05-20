福州全球招商會 總投資超1300億元人民幣

5月18日，2025中國福州國際招商月啟動儀式暨「萬商雲集有福之州」全球招商大會在福州舉辦。大會共簽約82個項目，總投資超1300億元（人民幣，下同，約181.4億美元）。

中新社報導，1200多名海內外商協會、企業家代表、產業專家學者參會。現場集中簽約40項，包括印尼 高端水產品進出口貿易項目、中泰溫泉醫療康養項目、聯東U谷產業園項目等，涵蓋海洋經濟、醫療康養、物聯網、新能源等領域。

「30年間，家鄉福建發生了翻天覆地的變化。」日本 ZERO商事株式會社董事長、福建籍華僑陳海接受採訪時說，盡管身處日本，他始終心繫中國發展動態，福建營商環境更是持續向好，成為中國國內外投資者競相追逐的投資熱土。

陳海經營的公司專注於全球人才配置領域，此次他將目光投向家鄉福建尋求投資機會，計畫推動人才「走出去」合作計畫。

來自印度 的客商、印迪皮革集團渠道拓展總經理兼戰略部總監拉納·薩阿德·布赫蒂亞爾說，希望通過此次招商大會，瞭解福州能夠為投資者提供的資源和機會，很期待與中國合作把市場愈做愈大。

本次中國福州國際招商月活動從5月18日持續至6月18日，預計參會客商規模將達到萬人以上。