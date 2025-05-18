我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳演講大菜要上桌 機器人、量子電腦將成話題

COMPUTEX 20日揭幕 彭博：科技大戲 五看點聚光

COMPUTEX 20日揭幕 彭博：科技大戲 五看點聚光

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）將於20日揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的主題演講率先於19日登場，成為眾所矚目焦點。（路透）
今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）將於20日揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的主題演講率先於19日登場，成為眾所矚目焦點。（路透）

今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）將於20日揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的主題演講率先於19日登場，成為眾所矚目焦點，但彭博資訊盤點今年COMPUTEX將有五大看點。

NVIDIA的下一步

黃仁勳已多次討論AI在機器人產業的潛力，投資人殷切期盼能聽到輝達延伸事業觸角的進一步策略，包括主權AI商機的布局。市場也緊盯輝達和聯發科是否會證實以安謀（Arm）晶片推廣AI個人電腦（PC）的「Windows-on-Arm」解決方案。

晶片製造地域的轉移

美國總統川普希望晶片製造回流美國，業者也從善如流，承諾將大手筆投資，最知名者當屬全球晶圓代工龍頭台積電要加碼投資1,000億美元，其他供應鏈業者也都將加入投資美國的行列，而新的關稅更加快了投資計畫。

亞洲消費電子巨擘也可能在中東找到新機會。上周川普率領黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克及OpenAI執行長奧特曼等代表團出訪沙烏地阿拉伯，並達成許多協議，包括美方放寬對中東國家的晶片出口管制，凸顯中東地區在人工智慧（AI）領域的重要性與日俱增。

鴻海集團高調參展

鴻海集團今年將少見地高調參加Computex，董事長劉揚偉20日將發表主題演講，可能強調該公司作為AI伺服器組裝業者的角色愈來愈重要。彭博指出，鴻海集團在過去幾年的Computex，常由鴻佰科技（Ingrasys）等子公司代表參加。

鴻海集團正努力擺脫對組裝智慧手機等消費電子產品的依賴，並積極拓展電動車業務。鴻海集團也積極研發機器人，劉揚偉之前談及Computex的焦點時表示，「當然是AI加機器人」。

英特爾執行長陳立武領導下的新氣象

陳立武今年將不會以英特爾執行長的身分發表主題演講，但將積極安排和與會者開會，以掌握合作夥伴與客戶的看法，將致力說服台積電（TSMC）的客戶，英特爾的晶圓廠為可信的替代方案、也是可信賴的夥伴。

他最近表示，他每天會開多場會議，並安排兩到三場商務晚宴，試圖獲得改革英特爾的洞見。

AI投資是否帶來回報

超微（AMD）、輝達及高通（Qualcomm）都在去年的Computex把生成式AI的發展，比擬為網際網路誕生的重大變革，但消費者的反應卻沒這麼熱烈。研調機構IDC的數據顯示，去年年底購物旺季的智慧手機出貨量僅成長2.4%，個人電腦（PC）出貨量則僅小幅增長1.8%。

今年的與會者將面對AI何時能帶來回報的關鍵問題，並須化解市場對「AI泡沫」的疑慮。

彭博資訊指出，今年台北國際電腦展的焦點除了輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的主題...
彭博資訊指出，今年台北國際電腦展的焦點除了輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的主題演講，也還有其他四大看點。（路透）

AI 輝達 鴻海

上一則

經濟環境不確定性增 美歐中企業暫停發布財測

下一則

黃仁勳演講大菜要上桌 機器人、量子電腦將成話題

延伸閱讀

黃仁勳聽聞簽名球被轉賣 笑回：只是小錢「不如送父母」

黃仁勳聽聞簽名球被轉賣 笑回：只是小錢「不如送父母」
周湯豪世壯運開幕晚會巧遇黃仁勳 比莉圓夢嗨翻

周湯豪世壯運開幕晚會巧遇黃仁勳 比莉圓夢嗨翻
世壯運開幕大巨蛋1.8萬人歡呼 黃仁勳點聖火掀高潮

世壯運開幕大巨蛋1.8萬人歡呼 黃仁勳點聖火掀高潮
兆元宴再現 黃仁勳謝台供應鏈「世界最令人驚豔的執行長們」

兆元宴再現 黃仁勳謝台供應鏈「世界最令人驚豔的執行長們」

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光
影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼