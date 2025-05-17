我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

香港新世界永續債 贖回與否兩難

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港新世界債務情況受關注。（網路照片）
香港新世界債務情況受關注。（網路照片）

香港地產商新世界一支總額3.45億美元的永續債，16日進入關鍵日子，公司需決定是否提早贖回。綜合分析認為，若新世界不購回該永續債，將損害市場信心，並令股價承受賣壓，使日後再融資難度大增；但是勉強贖回則可能令短期資金緊張，對其他債券持有人不公平。

信報報導，該債券自13日開始出現龐大賣壓，債價數日內跌逾約15%。新世界債券持有人擔心該永續債未能在下月16日按條款提早贖回，重新定價後票息將增至逾10%，勢必會讓新世界資金更緊張。

16日是關鍵日子，原因是發行人需於永續債贖回30日前，向持有人發公告，根據條款，期後票面息6.15%的永續債，將以3年期美債息再加6.2%重新定價，按現價計新票面息約10.2%。

這支永續債未償還餘額3.45億美元，以目前6.15%票息計，每年要支付約1.65億元利息；若提升至10.2%，利息成本將增至2.74億元，即增加約1億元。

瑞銀表示，新世界的決定，可能左右上市公司股價和融資能力。新世界若選擇不提早贖回，仍可按條款在下月9日停派所有永續債息，未來再後償，一年可節省19億元成本，但相關金額在會計上將會扣減上市公司資本，勢必會讓新世界未來融資條件轉差，同時影響銀行信貸審批結果。

有債券投資者認為，按目前債價分析，新世界債券持有人仍相信該集團有能力兌付債息，即使可按條款累積後償支付，但相信發行人不希望如此，以免損害市場信心。

如果新世界能提早贖回該筆永續債，瑞銀稱，將被外界視為集團資金充裕的好消息，市場傳出新世界正研究以Victoria Dockside（維港文化匯）作抵押，以獲得最多20億美元額外貸款

市場人士指出，新世界在流動資金有限的情況下，提早贖回該隻永續債「等於對其他債券持有人不公平」，集中管理日常營運的資產負債需求爭取利潤對投資者更有利。

彭博指出，由香港大亨鄭家純家族控制的新世界，是當地債務負擔最重的地產商之一，並且隨著財務狀況引發的擔憂加劇，該公司從今年1月以來一直在與銀行磋商。由於香港樓市深陷低迷，許多地產商面臨挑戰。

債券 香港 貸款

上一則

美2大有線電視合併 特許通訊以219億美元收購考克斯

下一則

撤銷財測、服務中斷、機場災難 美航空業勉強持穩

延伸閱讀

中國、港澳近期新冠疫情又升溫 專家估「不會持續太久」

中國、港澳近期新冠疫情又升溫 專家估「不會持續太久」
立法非突然推行 港：國安法第55條若啟動 適用中國刑法

立法非突然推行 港：國安法第55條若啟動 適用中國刑法
打擊走私 內地貓狗入境香港6.3起放寬 檢疫120天減至30天

打擊走私 內地貓狗入境香港6.3起放寬 檢疫120天減至30天
助建可負擔住房 洛縣將發行1.4億債券

助建可負擔住房 洛縣將發行1.4億債券

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋