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中國4大車企改造 拚衝過「生死關」

記者林宸誼／綜合報導
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包括蔚來、吉利、廣汽和上汽在相隔不到一個月時間內，都啟動內部深度整合。（圖／取自吉利官網）
包括蔚來、吉利、廣汽和上汽在相隔不到一個月時間內，都啟動內部深度整合。（圖／取自吉利官網）

中國汽車產業正面對銷量及獲利下滑等關乎生存的沉重壓力，包括蔚來、吉利、廣汽和上汽在相隔不到一個月時間內，四家車企都啟動內部深度整合，希望透過集中資源戰略突圍來提效降本。

中國新媒體36氪報導，蔚來汽車本月初公告，旗下兩個子品牌樂道、螢火蟲多項組織部門架構，將一併整合進蔚來體系。樂道的產品研發、使用者服務、區域銷售等核心部門被拆解為一級部門，直接併入蔚來產品設計與研發集群（PD&D）及使用者服務與體驗集群（UE）。

不僅蔚來對旗下子品牌進行整合，吉利也對外宣布，將旗下智能電動汽車品牌極氪私有化，這是距離極氪紐交所敲鐘上市，還未滿一年。公告顯示，吉利汽車目前持有極氪約65%股份，若私有化完成，極氪將成為吉利汽車全資附屬公司，實現私有化並於紐交所下市。

此外，吉利集團宣布將極氪智慧座艙團隊併入吉利中央研究院，整合後的座艙團隊歸屬於吉利中央研究院，由新任命的吉利集團首席座艙科學家姜軍負責。

就在上個月，上汽和廣汽也相繼進行整合動作。上汽集團旗下華域汽車的幾家零部件子公司，於4月16日整合為一個新的智慧底盤公司，由前上汽集團創新研發總院院長蘆勇擔任負責人。整合工作自今年3月開始，預計在今年6月完成。

而在4月12日，上汽集團宣布完成智慧駕駛團隊的重大整合，零束科技與研發總院正式合二為一，600多名工程師搬入研發總院大樓。

此外，廣汽將廣汽研究院拆分為整車、平台、造型三大板塊，並全部併入廣汽集團產品本部，構建全新的「大研發體系」。預計7月，這項重組計畫將全面完成。

整體來看，中國汽車業這波大整合主要有兩方面原因，一方面是出於車企提振銷量的決心，另一方面則是降本增效的需求。

對於蔚來汽車來說，2025年蔚來立下了兩個宏偉目標，一是實現銷量翻倍，這一任務單獨依靠蔚來主品牌難以實現，所以第二品牌樂道是至關重要的支撐。

然而，樂道汽車的表現並不理想，今年前4月更是整體呈現銷量下滑趨勢，4月銷量為4400輛，與前月相比下滑8.7%，今年累計銷量達到1.92萬輛，和曾經的月銷2萬輛目標差距甚遠。此外上汽、廣汽同樣也面臨銷量和降本的壓力。

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