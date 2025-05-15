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寧德時代將登港股 今年全球規模最大IPO

記者林宸誼／綜合報導
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中國電池龍頭寧德時代，即將20日登陸香港交易所，預計以每股263港元定價發行，募資規模高達46億美元，將成為2025年全球規模最大的首次公開募股。（路透）
中國電池龍頭寧德時代，即將20日登陸香港交易所，預計以每股263港元定價發行，募資規模高達46億美元，將成為2025年全球規模最大的首次公開募股。（路透）

中國電池龍頭寧德時代20日將登陸香港交易所，預計以每股263港元定價發行，募資規模高達46億美元，將成為 2025年全球規模最大的首次公開募股（IPO）。

路透引述兩位知情人士稱，若投資人出價低於263港元恐難以獲得配股，顯示此次IPO市場反應極為熱烈。

此外，寧德時代也計畫啟動「發售規模調整選項」，將額外發行1770萬股，使整體募資金額擴增至約356.6億港元。

根據公司公告，寧德時代預計於20日正式在香港交易所掛牌。此次定價263港元，較在深圳A股市場13日收盤價258.77元人民幣折讓約6%。14日，寧德時代14日在A股收盤價為262.6元人民幣，漲幅1.48%。業界指出，港股定價普遍較A股有折讓，是為吸引離岸投資人提升新股發行參與度，此次寧德時代亦採取類似策略，顯見對國際資本市場重視。

據寧德時代申報資料，已有超過20家基石投資人參與此次IPO，總認購金額達26億美元。據路透取得發行文件顯示，自12日開放認購以來，主權基金及長期資金爭相湧入，訂單已多倍超額認購。

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