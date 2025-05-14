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全球瘋潮玩 泡泡瑪特海外營收增375.2%

財經新聞組／綜合報導
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泡泡瑪特的線下實體門店超130家。圖為泰國曼谷的泡泡瑪特新店內，一名女子在LABUBU玩偶前自拍。(新華社資料照片)
泡泡瑪特的線下實體門店超130家。圖為泰國曼谷的泡泡瑪特新店內，一名女子在LABUBU玩偶前自拍。(新華社資料照片)

一家來自中國的潮玩快閃店門前，蜂擁而至的消費者排起長隊，不同膚色的年輕人唱起了「LABUBU之歌」。這是前不久發生在西班牙巴賽隆納市中心的一幕。過去幾年，如此神奇的情景已經在歐美、日韓、東南亞等多地上演，中國潮玩的風穿山越海吹到了全球。

如今，LABUBU、MOLLY、小野等潮玩形象，在全球擁有大量擁躉。而一手培育這些IP的泡泡瑪特公司，是一家土生土長的北京企業。

在位於朝陽區的泡泡瑪特辦公區，展示大廳裡擺放著各種原創IP的潮玩，宛如一個童趣十足的樂園。「我們是一家潮流文化娛樂集團，IP運營是核心。」泡泡瑪特國際集團副總裁陳曉芸穿梭在各種潮玩之間說：「2024年，有13個IP營收過億元人民幣，4個IP營收過10億元。」

目前，泡泡瑪特的線下實體門店超130家，分布在除非洲、南美洲之外的30多個國家和地區，巴黎羅浮宮、東京澀谷、倫敦牛津街等地標都有布局。2024年，公司實現營收130.4億元，同比增長106.9%；其中，海外及港澳台業務營收達50.7億元，同比增長375.2%，躋身北京民營企業文化產業百強第1位。

通過一系列跨界合作與產品創新，中國潮玩將非遺技藝、民族符號、歷史典故融入設計。陳曉芸展示了SKULLPANDA的「庭前墨梅」系列。IP設計師創作該系列的靈感是一首詠梅的古詩，設計上融入水墨風，並運用了「水轉印」工藝。「包裝、卡片上印有古詩，希望潤物無聲地傳達中國傳統文化。」

泡泡瑪特全球唯一的線下樂園位於亮馬河畔的朝陽公園。樂園選址朝陽公園，是因為泡泡瑪特看中了這裡既有室內空間，也有方舟湖水域，還有2萬平方米的封閉森林區，豐富的場景很適合做樂園。交通也很不錯，海內外遊客都能很方便地過來。更重要的是，亮馬河流域的氣質、調性和消費聚集度，和樂園相得益彰。

2023年9月，泡泡瑪特城市樂園正式開放。資料顯示，樂園在北京入境遊目的地排名中靠前，海外遊客占比近10%。

陳曉 東南亞 羅浮宮

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