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中國商品房擬叫停預售制度 地方政府保有「因城施策」空間

記者謝守真／即時報導
中國正考慮要求開發商只提供已竣工的房屋，而不再採用加劇住房危機的預售模式。（中新社）
中國正考慮要求開發商只提供已竣工的房屋，而不再採用加劇住房危機的預售模式。（中新社）

彭博引述知情人士報導，中國擬推廣商品房成屋銷售制度，正考慮要求開發商只提供已竣工的房屋，而不再採用加劇住房危機的預售模式，以防爛尾風險，並重塑購屋者對房市信心。新做法將針對新建商品房，同時地方政府保有「因城施策」空間。

知情人士透露，針對上述措施，官方方案尚未最終確定，仍有變數。而據討論中的方案，成屋銷售制將按照開發商拿地的時間進行「新老劃斷」，即開發商在政策正式公布之後取得的住宅用地將適用成屋銷售規則，此前的項目不受影響，同時保障性住房（社宅）亦不包括在內。

環球時報提到，商品房預售制源自香港，1990年代引進中國後成為主流，曾協助房企快速回籠資金、提升開發效率。但隨市場發展，預售制引發的交付風險、品質糾紛等問題凸顯，成屋銷售試點由此展開，在市場過熱時為拿地「降溫」，在行業風險暴露時保障「保交樓」。

雖然中國房市開始出現企穩的早期跡象，但購房者仍然擔心開發商按時完成項目的能力，購房者不敢入市，導致房地產成交量及房價下跌。

香港文匯報報導，中國目前的預售房制度遭到許多批評，稱由於其允許開發商在房子建成前就進行銷售，致使供給過度並導致開發商槓桿高企。

根據克而瑞的數據顯示，在2021年房市開始下滑時，約90%的新房銷售為預售屋，這一比率在去年降低到74%。

58安居客研究院院長張波分析稱，成屋銷售是房地產增量市場未來大趨勢，也是推動房企高質量轉型的重要措施，惟全面鋪開仍需多方面配套改革。當下全面推行時機還不成熟，實施過快或提升市場風險、衝擊產業。

張波並指，對房地產業者而言，成屋銷售使資金回籠周期變長、壓力增大，短期內還會減少新房供應量，延緩市場復甦。不過，長遠來看，成屋銷售能提升產品品質，倒逼房企優化設計、建材和配套，也將推動業界優勝劣汰，加速產業整合。

最近的中共中央政治局會議指出，要加快構建房地產發展新模式，金融監管總局局長李雲澤亦在上周的發布會上明確提出將加快完善與房地產發展新模式相適配的系列融資制度。

房地產 香港 中共

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