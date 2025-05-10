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上海4月新房市場報喜 量價回升

記者林宸誼／綜合報導
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4月上海新房市場成交量在高端改善項目帶動下呈現「開低走高」格局。(本報資料照片)
4月上海新房市場成交量在高端改善項目帶動下呈現「開低走高」格局。(本報資料照片)

上海樓市4月表現亮麗，4月上海新房市場成交量在高端改善項目帶動下呈現「開低走高」格局，成交規模與去年同期持平，至於4月二手房成交2.09萬套，年增28%，房價較3月上漲0.25%，呈現量價回升的局面。

中國房市向來有「金三銀四」的稱號，也就是每年3月及4月是房市銷售旺季，上海中原地產市場分析師盧文曦分析，4月初受到清明假期及關稅戰影響民眾看房，經過一周的調整後，新房成交量連續向上反彈。特別是下半月有不少網紅項目入市，帶動成交量回升。

財聯社報導，上海中原地產數據顯示，4月上海新建商品住宅成交面積為55萬平方公尺，成交量和去年同期相當。交易節奏上，延續開低走高格局，尤其是最後一周，在高供應推動下成交超過18萬平方公尺。

從供應情況來說，據上海中原地產數據，4月新房供應49.2萬平方公尺，與上月相比增加5.1%。入市的31個樓盤中，14個樓盤是每平方公尺人民幣3萬元到6萬元的首次改善樓盤，其餘均為中高端改善項目。

其中包括九個人民幣10多萬元的豪宅類項目，當期供應面積最大的項目是寶山月浦的上海長灘五期，投放3.8萬平方公尺、368套，網上報均價每平方公尺人民幣5.3萬元。

從區域分布來看，數據顯示，4月浦東成交面積超過13萬平方公尺，繼續領跑全市。閔行、寶山這些首次改善和中端改善關注度較高的區域成交面積分別超過6萬平方公尺和5萬平方公尺，延續較高活躍度。遠郊區域中，嘉定表現突出，成交面積達到5萬平方公尺，青浦、松江表現則相對弱些。

從二手房市場來看，盧文曦提到，4月雖然一些先行指標相比3月略有下滑，但總體情況都保持在相對活躍期。特別是4月下半月也出現過單日網簽量超過1400套的高數據，說明市場總體情況仍不錯，不少掛牌房源消化速度也略有提升。

從各區成交情況來看，浦東成交超過4000套，領跑全市，寶山、閔行緊隨其後。

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