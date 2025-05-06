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分析師：台幣升值 科技業受創最重

編譯劉忠勇／綜合外電
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瑞銀認為，這次台幣大幅升值對企業獲利帶來的負面效應，恐將超過資金行情可能帶來的利多。(路透)
瑞銀認為，這次台幣大幅升值對企業獲利帶來的負面效應，恐將超過資金行情可能帶來的利多。(路透)

分析師指出，台幣升值，台灣科技業首當其衝，因為這些企業收入大多以美元計價，但成本結構卻是台幣在內多種貨幣。

台股加權指數周二早盤一度下跌0.9%，隨後收斂跌幅轉為上漲。台積電（2330）仍跌逾1%。

摩根大通（JPMorgan）分析師Hariharan Gokul 等人認為，科技股所受衝擊最大，半導體族群首當其衝。

對半導體業而言，台幣兌美元最近一個月升值10%，若如此持續一年，會對每股純益造成大約4%至10%的負面影響；其中封測業壓力最大，其次是無廠半導體，再來是晶圓代工。

摩根大通認為，台積電等晶圓代工雖因台幣升值使資本支出成本降低，未來幾年對成本結構有利，但難以抵銷短期獲利衝擊。

此外， 紡織、製鞋ODM也將受害。摩根大通回溯分析，2020至2021年間台幣走強時，儒鴻（1476）、聚陽（1477）毛利率明顯受壓；豐泰（9910）則因主要客戶提供較佳報價，相對不易受傷。

此外，Mixo Das 在內策略師指出，過往台幣升值多伴隨台股表現領先亞太區，但近來此相關性減弱，因為本地資金動能才是主導力量。

瑞銀（UBS）分析師陳玟瑾（Ally Chen） 點名較受台幣升息影響的有晶圓代工、封裝測試、零組件、運動服飾、自行車、工業類股和保險業者。

分析顯示，每當美元貶值1%，這些族群的獲利衝擊大多落在3%至8%區間，部分行業甚至超過15%。

銀行業受匯率影響不大；硬體和無廠半導體因銷售與成本皆以美元計價，具自然避險效果，受影響相對較小。

瑞銀認為，這次台幣大幅升值對企業獲利帶來的負面效應，恐將超過資金行情可能帶來的利多。

摩根大通 台積電 台股

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